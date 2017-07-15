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TRT Radyo Binası'nda Şehitler Köşesi

15 Temmuz darbe girişiminde Harbiye'de gazi olan Ali Gül, kalkışmanın 1'inci yıl dönümünde Şehitler Köşesi'ni ziyaret etti.

15.07.2017 - 22:26
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Darbe girişiminde ele geçirilmeye çalışılan noktalardan birisi de Harbiye'de bulunan TRT Radyo Binası olmuştu. Darbe girişiminin 1'inci yıl dönümünde, TRT binası içinde darbe girişiminde burada şehit düşen 3 kişi ve gazi olan 49 kişi için Şehitler Köşesi açıldı. Köşede o gece kurşun isabet eden iki cam da sergileniyor.

TRT Radyo Binası'nda Şehitler Köşesi

Şehitler Köşesini o gece Taksim ve burada gazi olan Ali Ay'da ziyaret etti.  Gururlu olduğunu ifade eden Ay, "O anları tekrar yaşıyoruz. Sevinelim mi, üzülelim mi bilemiyorum. Sevinmemiz lazım.Sanıyorum hem Taksim'de hem de Radyo evinde gazi olan bir tek ben varım. Çok gururluyum" diye konuştu. Öte yandan Bina önüne gelenler burada kurulan Platformdan Şehitler Köprüsü'nde devam eden anma programını izliyor.

TRT Radyo Binası'nda Şehitler Köşesi

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