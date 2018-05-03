Türk radyo yayıncılığının dönüm noktası olan TRT Radyosunun kuruluşu 91'inci yılını kutluyor. Geleneksel olarak yapılan kutlamalar bu yıl Malatya'da gerçekleşiyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Türkiye'nin en büyük radyo müzesi de açıldı.

Malatya'daki Radyo Köyü'nün açılışı, TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.





TRT Radyo günleri Malatya'da başladı ViDEO

RADYOLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Radyo Günleri kapsamında "üzeri dantel örtülerle süslenen lambalı radyolar ile cızırtısız ses yakalamak için düğmesi ürkekçe çevrilen ahşap oymalı radyoların yer aldığı" Radyo Müzesinin açılışı yapıldı.

Eskiden evlerimizin en önemli iletişim araçlarından biri olan radyolar, teknolojinin gelişmesiyle sandıklara, depolara kaldırıldı. Bu müze ile her biri birer sanat eseri olan radyoları gün yüzüne çıkarttı.

Bu müzenin Türkiye'nin en büyük radyo müzesi olması haricinde bir diğer özelliği de, müze envanterinde yer alan tüm radyoların çalışır vaziyette olması. Açılışından hemen önce toplanan radyoların bakımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ömrü yüz yıla uzanan radyoları yeniden hayata döndürdü.





RADYO KÖYÜ

Bu yılki "Radyo Günleri" etkinlikleri kapsamında, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki alana "Radyo Köyü" kuruldu.

"Radyo Köyü"nde TRT'nin spikerlerinin temel ses ve diksiyon bilgilerini paylaştığı Eğitim Salonu'nun yanı sıra ziyaretçilere kendi programlarını hazırlama imkanı sunan "Kendi Programını Kendin Yap" ve Karaoke Stüdyosu gibi birçok farklı etkinlik yer alırken, konuklar uzmanlarından bilgi alarak eşsiz bir deneyim sağlayacak.

Etkinlik kapsamında, TRT FM, Radyo-1, TRT TÜRKÜ ve TRT NAĞME gibi ulusal radyo kanallarının bazı programlarının canlı yayınları, kurulacak cam stüdyoların mikrofonları özel, ulusal, bölgesel ve yerel radyolara açık yayın gerçekleştirdi.

RADYO ŞENLİĞİ

Malatya'da gerçekleştirilen TRT Radyo Günleri tam bir şenlik edasıyla kutlanıyor. 6 Mayıs 1921 tarihinde Eşref Şefik'in ilk anonsuyla hayata geçen TRT Radyosu, üzerinden geçen 911 yılın ardından uluslararası seslere de ev sahipliği yapıyor.

Binlerce kişinin katılım sağladığı etkinliğe Yurt dışından katılan radyo yayın kurumu temsilcileri de etkinlik süresince kendi ülkelerine cam stüdyolardan "Türkçe" seslendi.

Radyo Günleri kapsamında 12 ayrı ülkeden 20'nin üzerinde konuk radyo yayıncısı bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, konserler ile başlayan açılış, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Tasavvuf Müziğinin seçme eserleri seslendirildi.