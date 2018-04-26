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TRT Radyo günleri Malatya'da

Radyo yayıncılığının başlangıcının 91.yılını Radyo Köyü’ndeki etkinlikler, cam stüdyo yayınları ve konserler ile 3-6 Mayıs 2018 tarihlerinde Malatya’da kutlanacak.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 16:30..
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Türk radyoculuğunun mihenk taşı olan TRT, yayın hayatının 91'inci yılını Malatya'da kutluyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla 3-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan kutlamalarda yayınlar, konserler ve etkinlikler de yer alacak.

TRT Radyo günleri Malatya'da

KÜLTÜREL PROGRAMLAR

TRT Radyosunun tarihinin de anlatılacağı programda kültürel, tarihi ve eğlenceli radyo yayınları gerçekleştirilecek. Konserlerde ünlü isimleri ağırlayacak olan Malatya TRT Radyo Günleri, uluslararası konukları da ağırlayacak.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan Trt Radyo Günlerinde onlarca yabancı radyo programcı ve sunucuları da programlara konuk olmuştu.

MALATYA'NIN GURURU: RADYO VE GRAMAFON MÜZESİ

Malatya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Radyo ve Gramofon Müzesi, kapılarını meraklılarına açacak. Türkiye'nin en büyük radyo ve gramafon müzesi olan Malatya'daki müze, binlerce kişiyi ağırlayacak.

TRT Radyo günleri Malatya'da


Sanat Sokağı'nın karşısında bulunan kerpiç evlerden birinde yakın zamanda müzenin faaliyette bulunan müzedeki tüm eserlerin çalışıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın girişimiyle ürünlerin hepsi çalışır vaziyete getirilerek bakımları yapıldı.

TRT Radyo günleri Malatya'da

EN BÜYÜK RADYO MÜZESİ

Başkan Çakır, şu ana kadar 700 civarında radyo alımı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Türkiye'nin en büyük 'Radyo ve Gramofon Müzesi'ni Malatya'da kurmuş olacağız. Son düzenlemeleri yapıyoruz. Kısa bir süre içerisinde ülkemizin en büyük, en güzel 'Radyo ve Gramofon Müzesi'ni Malatya'mıza ve Türkiye'mize kazandırmış olacağız. Buraya getirilen radyoların tamamı çalışı vaziyette" diye konuştu.

TRT Radyo günleri Malatya'da

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