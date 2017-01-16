TRT Radyo Haber yayın hayatına başladı

Türkiye'nin yeni haber radyosu "TRT Haber Radyo" yayın hayatına "merhaba" dedi. Yeni adres ilk canlı yayınına saat tam 07.00'de "besmele" ile başladı.

Türkiye'de Bugün" programında Mahpeyker AKSU ve Ahmet Cihat Sancar'ın ilk konuğu ise, TRT Genel Müdürü Şenol Göka idi.

ORTAK CANLI YAYIN

TRT Haber televizyonu, TRT İstanbul ve Ankara radyolarının ortak canlı yayın yaptığı programda TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkan Yardımcısı Kudret Doğandemir ve TRT Radyo dairesi başkanı Amber Türkmen de eşlik etti.

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, bu projenin bir gereklilikten doğduğunu kaydetti. TRT haber radyosunun vizyonunu "farklı habercilik" olarak değerlendirdi.

RADYO HABERCİLİĞİ

Göka sözlerini şöyle sürdürdü;

"Radyonun mantığı biraz farklı. Görünmeme gizeminden kaynaklanan daha rahat ulaşabilme, hayal gücünü zorlayabilme imkanından dolayı, bir haber radyoda yayınlanırsa belki farklı bir şey oluşturabilir haberle ilgili. Radyo haberciliği kısmına el atalım dedik. Var olan yapıyı biraz daha değiştirerek sağlıklı bir şekilde dinleyicilerimize sunalım istedik"

15 TEMMUZ'DAN SONRA KARAR VERİLDİ

Uzun bir çalışmanın ürünü olan TRT Haber Radyosu'nun kurulmasına 15 Temmuz darbe girişiminin ardından karar verildiğini anlatan Göka dinleyiciyle bu ilk buluşmada TRT haber radyosunun önemine vurgu yaptı.

"Çok fazla haber üretiliyor. Çok hareketli, siyaset hareketli sosyal yapı hareketli, etrafımız hareketli. Uluslararası ilişkiler hareketli, dolayısı ile özel bir habercilik şekli ortaya çıkarılım ve bu radyo bünyesinde olsun. Daha öncekilerden farklı olmasını istedik. "

REYTİNG BAŞARILARI

TRT'nin hem televizyon hem de radyo kanallarındaki reyting başarısınından da söz eden Göka, yeni yayın dönemi hedeflerini anlattı.

"Günde ortalama reyting ilk 100 tablosundan ortalama 40 programın , TRT açısından daha ölçtürmediğimiz kanallar var. Şükürler olsun ki teşekkür ediyorum milletimize yüzde 50'si izleyicinin TRT'yi özel olarak izliyor ki bu devamlılık arz ediyor.

Yani bugün izledi şu gün geri çekti anlamında değil. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde bütün TRT dinleyicileri ve izleyicileri TRT de ne var diye bir girmiş çıkmış bu da güzel bir şey."

AHMET CİHAT SANCAR

Program sunucularından Ahmet Cihat Sancar, mesleğe 17 yaşında yerel bir radyoda başladı. Doğum gününde ve mesleğe başlamasının 10. Yılında TRT Radyo Haber'in ilk yayınını yapmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söylen Sancar, TRT Radyo Haber'in her zaman haklıdan yana, taraf ve milletin vicdan anlayışına uygun bir yayın çizgisinde olacağını aktardı.

Bir diğer sunu Mahpeyker Aksu da TRT Haber televizyonun yanı sıra TRT Radyo Haber'de olmanın kendisi için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

YAYIN ÇİZGİSİ

TRT Haber radyo, sıcak haber ve anlık gelişmelerin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili de yayın yapacak.

Yeni haber radyosunun ilk etapta 28 il merkezinde daha sonra da 60'a yakın il ve ilçede dinleyiciyle buluşması planlanıyor.

TRT Haber Radyo, Ankara'da 95.0 , İstanbul'da 88.8 , İzmir'de ise 94.1 frekanslarından dinlenebilir.