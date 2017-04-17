TRT ve Digitürk'e işgal girişiminin davası görülüyor

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirerek, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk'ün binasını işgal etmeye çalışan 56'sı tutuklu 94 şüphelinin yargılanmasına başlandı.

Silivri Ceza ve infaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 56 tutuklu, 10 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

​Cumhurbaşkanlığı adına avukat Murat İlhan, Digitürk adına avukat Duygu Baldırlı, Vodafone adına avukat Gökhan Koç'un da hazır bulunduğu duruşma, sanıkların kimlik tespitleriyle sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı ile Digitürk binasını ele geçirmeye çalışan 56'sı tutuklu 94 sanıktan 5'inin, bir firmaya bağlı çalışan teknik personel olduğu belirtiliyor.

Sanıkların, "Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, bazı sanıkların da olaylarda yaralananlar olduğu, kamu malına zarar verildiği için "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep ediliyor.