TRT World 15 Temmuz darbe girişimini dünyaya anlatıyor

Uluslararası habercilik anlayışına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Türkiye’nin ilk İngilizce haber kanalı TRT World, bünyesinde kurulan Araştırma Merkezi tarafından Temmuz, Ağustos ve Eylül olmak üzere 3 ay boyunca gerçekleşecek olan konferans ve panellerde FETÖ Darbe girişimini ev sahibi ülkelerin gazetecileri, uzmanları ve siyaset yapıcıları masaya yatırıyor.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARKA PLANI, ETKİLERİ

İngiltere, Belçika, Rusya, Japonya, Katar, İran, Güney Afrika, Azerbaycan, Bosna ve Kanada’da gerçekleşecek olan toplantılarda 15 Temmuz darbe girişiminin arka planı, bunun Türkiye iç ve dış siyasetine etkileri, FETÖ ile mücadelede kat edilen yol detaylıca tartışılıyor.

15 TEMMUZ ANALİZLERİNİN KİTABI DA TANITILACAK

15 Temmuz hain darbe girişimini yabancı gazetecilerinin gözünden tarihsel bir analiz eşliğinde anlatan ve editörlüğü Halil Berktay tarafından yapılan kitabı da bu toplantılarda tanıtacak olan TRT World, 15 Temmuz Darbe girişimi panel serisini bu hafta Bakü, Londra ve Tokyo’da gerçekleşecek üç toplantı ile başlatacak.

14 TEMMUZ'DA İNGİLTERE VE TOKYO'DA

12 Temmuz’da Azerbaycan’da Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) ile ortaklaşa düzenlenen ve Türkiye-Azerbaycan Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, Milletvekili Ayşe Keşir ve TRT World Haber Direktörü Fatih Er’in katılımı ile başlayacak oturumlar serisi, Londra’da RUSI ile birlikte düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülnur Aybet, T.C. Dışişleri Bakanlığından Fatma Ceren Yazgan ve TRT World Program Direktörü Resul Serdar Ataş’ın katılımı ile 14 Temmuz’da İngiltere’de, ve Tokyo’da SASAKAWA Barış Vakfı ile birlikte organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tarihçi Halil Berktay ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş’ın katılımlarıyla Japonya’da yapılacak oturumlar ile devam edecek.