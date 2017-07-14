TRT World, 15 Temmuz panellerinin ilkini Bakü'de yaptı

TRT World bünyesinde kurulan TRT World Araştırma Merkezi, başarısız darbe girişiminin birinci yılı anmaları kapsamında düzenlediği paneller serisinin ilkini Bakü’deki Uluslararası Basın Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) iş birliğinde düzenlenen etkinliğin konuşmacıları arasında; Türkiye- Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar, Milletvekili Ayşe Keşir ve TRT World Haber Direktörü Fatih Er yer aldı.

PANELDE ANALİZLER YAPILDI

Ev sahibi ülkenin önde gelen politikacıları ve aydınlarının katıldığı panelde 15 Temmuz gecesi ve Türkiye’deki değişen siyasi iklim üzerine analizler yapıldı. Milletvekili Ayşe Keşir, söz konusu darbe girişiminin aslında bir iç savaş yaratma çabası olduğunu iddia etti.

FACETİME'LA MECLİSTEN İLK VİDEO BAĞLANTISI YAPAN AYŞE KEŞİR KONUŞTU

15 Temmuz gecesini mecliste geçiren ve diğer milletvekilleri ile birlikte meclisin bombalanmasına bizzat tanık olan Keşir, Facetime aracılığıyla meclisten ilk video bağlantısını yapmıştı. Ayşe Keşir “Çocuklarıma eğer bugün evden çıkmazsam kendimi asla affedemem diyerek onları evde bıraktım ve Meclis’teki direnişe katıldım” dedi.

"15 TEMMUZ'UN KAHRAMANLARI VARDI AMA MİTOLOJİK BİR DESTAN DEĞİLDİ"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Necdet Ünüvar konuşması sırasında milletin cesaretinin altını çizdi. Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi terketme fikrini reddettiğine ve milletiyle birlikte direndiğine dikkat çeken Ünüvar "15 Temmuz’un kahramanları vardı ama mitolojik bir destan değildi. Et ve kemikten gerçek kahramanlardı; darbeciler işte bunu hesap edemedi " yorumunu yaptı.

TRT WORLD İSTANBUL ULUS YERLEŞKESİNE YAPILAN BASKIN KONUŞULDU

Darbecilerin hedefleri arasında bulunan TRT World İstanbul Ulus yerleşkesinde 15 Temmuz gecesi darbeci askerlerin yaptığı baskın ile Türkiye’nin dünya ile irtibatını kesme çabaları da konuşmacıların gündeminde yer aldı.

"WASHİNGTON'DAN DÜNYA'YA DUYURDUK"

15 Temmuz gecesi bir grup meslektaşıyla beraber kalıcı bir stüdyo hazırlıkları için Washington'da bulunan TRT World Haber Direktörü Fatih Er, darbe girişimi haberini aldığı anda TRT World Londra ekibine yayına girme talimatı verildiğine değindi.

Aynı tarihlerde henüz kurulumunu tamamlamamış olan Londra Stüdyosu’nun yayına girebilmek için teknik ekipmanları hızla dışarıdan temin ederek darbe gecesi yaşananları dünyaya duyurduklarını anlatan Er, konuşmasında meslektaşlarının ABD'deki pek çok televizyon programına da katılarak asılsız ve darbeyi meşrulaştıran açıklamaların yayılmasını engellediğini söyledi.

TRT WORLD, PANELLERLE TÜKRİYE'NİN FETÖ'YLE MÜCADELESİNİ ANLATACAK

TRT World Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen paneller kapsamında Temmuz-Ağustos-Eylül ayları arasında dünya çapında 10 farklı ülkede darbe girişiminin Türkiye politikasına, milletin gündelik yaşamına, güncel trendlere ve Türkiye iç ve dış politikasına etkileri ve Türkiye'nin Fethullah Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesi anlatılacak.