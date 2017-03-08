Küba’nın Guantanamo Körfezi’ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan tutukevi, 11 Eylül saldırının ve bunu takiben ABD’nin Afganistan’ı işgalinin ardından açıldı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından ilan edilen “terörle küresel savaş” kapsamında yakalanan terör zanlılarının getirildiği hapishaneye ilk tutuklular 11 Ocak 2002’de konuldu.

'İNSAN HAKLARI SKANDALI'

Uluslararası Af Örgütü, Guantanamo’da zanlılara yönelik yapılan sorgulama tekniklerini “insan hakları skandalı” olarak tanımlıyor. Hapishanede şu anda 40 civarında suçlunun olduğu söyleniyor.

TRT World ekibi Guantanamo'yu görüntüledi VİDEO

TRT WORLD EKİBİ GUANTANAMO'YA GİRDİ

TRT World ekibi Guantanamo’ya girdi yetkililerle görüştü. Guantanamo’da kalan eski bir tutuklu da yaşadıklarını TRT World’e anlattı:

"BURADA İNSANIN VAHŞİ BİR HAYVANA DÖNÜŞMESİ İÇİN HER ŞEY VAR"

“Burada insanın vahşi bir hayvana dönüşmesi için her şey var. Başkan vekili açıkça söyledi; Bir diğer terör saldırısını engellemek içn ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Ne gerekiyorsa. Bu hapisane tamamen yasa dışı. Orayı birkaç kötü çocukla dolduracağız, inanın bana. Dolduracağız orayı.

"ADALET YERİNİ BULACAK"

Bu gece tehlikeye uyanan bir ülkeyiz. Ve özgürlüğü korumak için çağırılıyoruz. Öfkelendik. Bu öfke, bizi düşmanlarımızı adaletin önüne çıkarmaya veya adaleti düşmanlarımıza göstermele cesaretlendirdi. Adelet yerini bulacak"

"BİN LADİN'İN KAMPIYDI, TÜM KAPILAR ÜZERİMİZE KAPANDI"

Başka bir eski Guantanamo tutuklusu Nizar Sassi ise şunları söyledi:

"Bin Ladin’in kampıydı. Genç insanların savaşa hazırlandığı bir kamptı. Terörizme değil savaşa hazırlandıkları bir yer. Biz sandık ki buradan çıkıp evlerimize geri dönebileceğiz ve bütün bu olanları unutabileceğiz. En azından bunu bir macera olarak zihnimizde tutacağız sandık. Ancak 11 eylül saldırısında sonra dünya tepetakla oldu. Bu kimsenin tahmin edemeyeceği bir şeydi. Ve bütün kapılar üstümüze kapandı.

"EN ZALİMCE OLAN KISMI ZİHİNSEL İŞKENCEYDİ"

Söylemesi çok zor ama; en zalimce ve en zor olan kısmı zihinsel işkenceydi. Fiziksel işkence zor, vahşice ve aşağılayıcıydı ancak bitiyordu. Her sabah kalktığımda aklımı kaybetmediğim için mutlu oluyordum ve amacım günü akli dengem yerinde bir şekilde bitirebilmekti. Bu benim tek hedefimdi. Çünkü çevremde normal durumda olup da bir gece sonrası aklını yitiren tutuklular görüyordum."

"KUTULAR DOLUSU İLAÇLARLA GELİYORLARDI, ZORLA İÇİRİYORLARDI"

"Kutular dolusu ilaçlarla geliyorlardı. Ve bu ilaçların hastalıkların tedavi araştırması için kullanıldığını söylüyorlardı. İstedikleri herşeyi test ettiriyorlardı. Reddettiğimizde ise bize ilaçları zorla içiriyorlardı."





OBAMA YALAN SÖYLEDİ, SÖZÜNÜ TUTMADI

Diğer yandan, ABD Başkanı Obama’nın başkanlığı devralmadan önceki en önemli vaatlerinden biri Guantanamo’yu kapatmaktı. Başkanlık görevini almasından birkaç gün sonra imzaladığı kararnameyle tutukevinin bir yıl içinde kapatılması talimatını verdi. Ancak başkanlığı biten Obama bu sözünü yerine getirmeden koltuğunu devretti.