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TRT World ekibi Suriye Guta’da yaşanan dramı görüntüledi

TRT World ekibi, temel gıda ürünleri ve ilaçların girişinin durduğu Suriye'de yaşanan dramı ortaya çıkardı.

11.11.2017 - 14:43
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Suriye'de Beşşar Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da açlık ve tıbbi yetersizliğe bağlı ölümler sürüyor. 14 aylık bebek ve bir genç, ablukanın son kurbanları oldu.

TRT World ekibi Suriye Guta’da yaşanan dramı görüntüledi

Esad rejiminin ve destekçilerinin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta bölgesinde, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

14 AYLIK BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Doğu Guta Duma ilçesindeki sağlık merkezinden aldığı bilgiye göre, 14 aylık Mutasim Arbaş isimli bir bebek, yeterli beslenemediği ve tedavi edilemediği için dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

TRT World ekibi Suriye Guta'da yaşanan dramı görüntüledi VİDEO

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ VE İLAÇLARIN GİRİŞİ DURDU

Bu arada, sabah saatlerinde Hammuriye beldesinden yaşı bilinmeyen Üsame Teysir Hassun isimli genç de aynı nedenlerle yaşamını yitirdi. Rejimin 7 aydır sıklaştırdığı abluka yüzünden bölgeye kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi durdu.

TRT World ekibi Suriye Guta’da yaşanan dramı görüntüledi

BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

Sivil yerel meclislerin verilerine göre, Doğu Guta'da binden fazla çocuk, besin ve ilaç eksikliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Danışmanı Jan Egeland, dünkü açıklamasında Doğu Guta'ya erişim izinlerinin olmadığını belirterek, yüzlerce hastanın acil tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu, 7 sivilin tahliye edilmediği için yaşamını yitirdiğini söylemişti.

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