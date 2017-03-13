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TRT World El Bab'da

Savaşın izlerinin silinip hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığı Bab'ın son halini, TRT World ekibi görüntüledi.

13.03.2017 - 14:12
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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı Halep'in Bab ilçesinde yeni bir hayatın hazırlıkları yapılıyor.

TRT World El Bab'da

MAYIN VE BOMBA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

ÖSO'nun bomba imha uzmanları ile sivil savunma ekipleri, DEAŞ'ın yerleştirdiği mayın ve bomba düzeneklerini temizlemeye devam ediyor. Patlayıcılardan temizlenen bölgelere gelen Suriyelilerden bir kısmı iş yerlerini açarken bir kısmı da yıkılan evlerini onarmaya çalışıyor.

TRT World El Bab'da

DEAŞ'ın bombalı saldırıları nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı veya hasar gördüğü ilçede sokak ve caddeler molozlardan temizleniyor.

TRT World El Bab'da

TRT World El Bab'da İZLE

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