TRT World El Bab'da

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı Halep'in Bab ilçesinde yeni bir hayatın hazırlıkları yapılıyor.

MAYIN VE BOMBA TEMİZLİĞİ DEVAM EDİYOR

ÖSO'nun bomba imha uzmanları ile sivil savunma ekipleri, DEAŞ'ın yerleştirdiği mayın ve bomba düzeneklerini temizlemeye devam ediyor. Patlayıcılardan temizlenen bölgelere gelen Suriyelilerden bir kısmı iş yerlerini açarken bir kısmı da yıkılan evlerini onarmaya çalışıyor.

DEAŞ'ın bombalı saldırıları nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı veya hasar gördüğü ilçede sokak ve caddeler molozlardan temizleniyor.

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