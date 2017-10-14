TRT World Forum İstanbul'da yapılacak

TRT World'ün güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla bu yıl ilk kez düzenleyeceği "TRT World Forum", 18 ve 19 Ekim'de İstanbul'da yapılacak.

İKİ GÜN SÜRECEK

TRT World'den yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün sürecek ve "Belirsizlik çağında değişime i̇lham olmak" temasıyla gerçekleştirilecek forumda, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi, insani yardımlar, uluslararası alanda yaşanan krizler ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alınacak.

400 ZİYARETÇİ BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katılımı beklenen forumda, İspanya'nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Malcolm X'in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, Nahda Hareketi Lideri Raşid Gannuşi, Güney Afrika Kalkınma Bakanı Bathabile Olive Dlamini, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel'in de arasında bulunduğu yaklaşık 400 siyasetçi, gazeteci, akademisyen, sivil toplum çalışanı bir araya gelecek.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda İnanç ve Topluluklardan Sorumlu Bakanlık görevinden, ülkesinin Gazze politikası nedeniyle istifa eden, İngiltere'nin ilk Müslüman kadın bakanı Barones Sayeede Warsi de panelistler arasında bulunacak.

Forumun resmi havayolu sponsorluğunu Türk Hava Yolları, eğitim sponsorluğunu İbn Haldun Üniversitesi, küresel iletişim partnerliğini Anadolu Ajansı ve medya sponsorluğunu Reuters Haber Ajansı üstleniyor.

TRT YAPIMLARI YENİ SEZONDA İLGİ UYANDIRACAK

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Burada yaptığınız bir iş herkesin ruh dünyasını etkiliyor. Diriliş'te verilen ruh, Türkiye'de inanılmaz bir özgüvene ve mücadeleci ruha etki etti. Allah muhafaza yanlış iş yaparsanız yanlış etkilersiniz. Böyle bir iş veya mesaj da Türkiye'nin genelini etkileyebilir. O nedenle çok hassas davranıp iyi işler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRT Genel Müdürlüğü'nün yüklediği sorumlulukları ve yeni yayın dönemine ilişkin çalışmalarını anlattı.

"ZOR VE ÖNEMLİ BİR GÖREV"

TRT Genel Müdürlüğü unvanının kendisine çok büyük bir sorumluluk verdiğini dile getiren Eren, "Yaşadığım en büyük duygu, sorumluluk duygusu. Çünkü zor ve önemli bir görev. Burası kamu malı, biz kamu yayıncısıyız. Türkiye'deki tüm insanların destek verdiği ve takip ettiği bir yayın kuruluşuyuz. Bundan dolayı yaptığımız işlerde çok hassas davranıyoruz. Zaten karakter olarak çalışmayı seven biriyim, yani biraz işkoliğim. Genel müdür olduktan sonra sorumluluklarımız ve iş yükümüz arttı. Gece geç vakitlere kadar çalışıyoruz. Başarı Allah'tan. Bu görevi hakkıyla yapmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bize düşen her ne şartta olursa olsun doğruyu yapmak." diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ DİZİLER BİRÇOK ÜLKEDE SEYREDİLİYOR"

TRT'nin yurt dışındaki faaliyetlerinin yurt içi kadar önemli olduğuna vurgu yapan Eren, şunları aktardı:

"Yaptığımız diziler hamdolsun dünyada birçok ülkede seyrediliyor. Yeni yaptığımız Payitaht dizisine yoğun ilgi var. Onun dışında Yunus Emre gibi diziler yurt dışında izleyici buluyor. Bunların izleyici bulması, bir kültürün buradan oralara taşınması demek. Bu sayede milletler arasında bağlar da artıyor. Yurt dışında Türkiye aleyhine kampanyalar tezgahlanıyor. Bu kampanyaya karşı yapılması gereken tek şey, gerçek fotoğrafı olduğu gibi göstermektir. Çünkü Türkiye olarak bizim saklamak durumunda olacağımız, hakkaniyetsiz hiçbir işimiz yok. Şu anda dünyaya ihraç ettiğimiz yapımlarımızla vermeye çalıştığımız şey, Türkiye’nin kendisini yansıtmak. Bunu ne kadar yansıtırsak, o kadar diğer ülkelerde rağbet görüyoruz."

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 25 EKİM'DE İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümlerinin herkes tarafından ilgiyle beklendiğini dile getiren Eren, şunları ifade etti:

"Bomba gibi bir bölümle sezona başlıyoruz. Herkes diziyi bekliyor. Siyasetçisinden iş adamına, toplumun her kesiminden ne zaman başlayacak sorularıyla karşılaşıyoruz. İlk bölüm 25 Ekim'de ekrana geliyor. İzleyicilerimiz dizinin her bölümünü yine heyecanla takip edecek. TRT'nin yeni tarihi dizisi Kut-ül Ammare de kasım ayının sonuna doğru başlayacak. Müthiş bir set hazırlandı. Niyetimiz Kut-ül Ammare'den sonra 1. Dünya Savaşı cephelerini ekrana taşımak."

TRT BELGESEL MARKA OLACAK

Genel Müdür İbrahim Eren, TRT Belgesel'e ilişkin ciddi planlamalar yaptıklarını aktararak, "Özellikle belgesel kanalında birçok planımız var. Bu belgesellerin anlatım dili, içeriği bize özgü olacak. Nasıl bir yapıma 'Bu bir BBC Belgeseli' deniyorsa, 'TRT Belgeseli' denildiğinde de uluslararası alanda herkesin kalite olarak ulaşmaya çalıştığı bir seviye ve böyle bir marka akla gelecek." diye konuştu.

Çocukların televizyon kadar mobil cihazlarda da vakit geçirdiğini belirten Eren, şu bilgileri verdi:

"TRT olarak televizyon dışı mecralarda da içerik üretmeye başladık. Bu sene mobil oyun sayımızı 42'ye çıkarmak istiyoruz. Çocuk yayınlarında öncüyüz. İnşallah öncü olmaya da devam edeceğiz. TRT Çocuk'ta içeriklerin yüzde 80'i yerli. Burada kaliteyi biraz daha artırıp TRT Çocuk'u yurt dışında lisanslamak istiyoruz. Ekrana da iddialı ve yeni işler hazırlıyoruz. Çanakkale ile ilgili bir yapım geliyor. 'Babamın Gölgesi 1915' adında. Nasrettin Hoca, Kafdağı Masalları, Küçük Hazineler Dükkanı gibi içeriklerle ailelerin çocuklarına gönül rahatlığıyla izletecekleri kanal olmaya devam edeceğiz."