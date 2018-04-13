İsrail’in Ankara büyükelçisi Eitan Na’eh TRT World’de yayınlanan ‘newsmaker’ programına konuk oldu. Programın ana konusu geçtiğimiz hafta toprak günü gösterilerinde sivil Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiydi.

"İSRAİL ORDUSU EN AHLAKLI ORDULARDAN BİRİ"

Büyükelçi Na’eh, İsrail ordusunun sivilleri hedef almadığını, öldürülenlerin Hamas üyesi olduğunu ileri sürdü. Bununla da yetinmeyen Na’eh “İsrail ordusu dünyanın en ahlaklı ordularından biri.” ifadesini kullandı.

TRT World sunucusundan İsrail Büyükelçisine zor soru VİDEO

"SİLAHSIZ SİVİLLER VURMAK MI AHLAKİ"

Bu sözler üzerine programın sunucusu İmran Gardah, İsrailli Büyükelçiye deyim yerindeyse tokat gibi bir karşılık verdi.

Garda, hem geçtiğimiz hafta hem de daha önce İsrail askerleri tarafından öldürülen silahsız Filistinlilerin görüntüleri eşliğinde Büyükelçiye “Üzgünüm ama silahsız sivil insanların keskin nişancılar tarafından kafalarından vurularak öldürülmesi mi ahlaki?” diye karşılık verdi.

TRT World sunucusunun çıkışı karşısında zor anlar yaşayan Büyükelçi Na’eh, soruya “Bu kişiler bizim askerler için tehdit oluşturdukları için öldürüldüler.” şeklinde yanıt verdi.

İşte İsrailli Büyükelçinin yaşadığı zor anlar: