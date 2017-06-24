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TRT World yetimlere bayram hediyesi dağıttı

TRT World’ün bayram hediyeleri, Suriye’nin İdlib kentindeki yetimlere gönderildi.

24.06.2017 - 14:52
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Yaptığı haberlerle pozitif değişime ilham olma vaadiyle yola çıkan TRT World, kendi bünyesinde kurduğu ve TRT World Citizen olarak isimlendirdiği sosyal sorumluluk girişiminin ilk projesini, İdlib’teki yetim çocuklara bayram hediyesi göndererek gerçekleştirdi.

500 YETİME BAYRAM HEDİYESİ

TRT World’ün ilk kurumsal sosyal sorumluluk projesi dahilinde hazırlanan ve Suriye’nin Idlib kentindeki 500 yetime bayram hediyesi olarak yola çıkan paketler, 20 Haziran tarihinde TRT World İstanbul merkezinden Türk Kızılayı aracılığı ile Cilvegözü sınır kapısına teslim edildi.

TRT World yetimlere bayram hediyesi dağıttı

42 FARKLI MİLLİYETTEN ÇALIŞAN

TRT World’ün 42 farklı milletten çalışanının desteği, Esenler Belediyesi ve Torku’nun da katkılarıyla hazırlanan Mutlu Kutuların içerisine kek, kraker, bisküvi, toka, pastel boya, sulu boya, oyuncak araba, balon, maske, defter ve top gibi çocukları mutlu edecek küçük hediyeler konuldu. Kutunun içerisinde ayrıca TRT World ailesinin bayram dileklerini ileten Arapça bir mektup yer aldı.

TRT World yetimlere bayram hediyesi dağıttı

22 HAZİRAN'DA ULAŞTI

Suriye savaşında ailesini kaybeden yetim çocukları bayramdan önce gülümsetmek üzere hazırlanan hediye paketleri, bayramdan iki gün önce 22 Haziran sabahı, Idlib’deki yetimhaneye ulaştırıldı.

Küresel izleyicinin kanalı olmayı hedefleyen TRT World, Citizen girişimi ile yerli ve yabancı bütün personelini uluslararası habercilik ilkelerinin yanı sıra, ortak iyilikte ve küresel vicdanda buluşturma yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Savaş, göç veya kuraklık gibi sebeplerle doğduğu topraklardan göç etmek zorunda kalmış veya yerinden edilmiş insanlarla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan TRT World Citizen girişimi, insani meselelere dair farkındalığı arttırmaya yönelik kampanyalar düzenlemeyi hedefliyor.

TRT World yetimlere bayram hediyesi dağıttı

TRT WORLD HAKKINDA

Türkiye’nin ilk uluslararası haber platformu olan TRT World, İngilizce yayın akışı, zengin haber ve belgesel içeriği ile dünya haberciliğine yeni bir bakış açısı getirmeyi, objektif ve cesur habercilik ilkeleri ile “küresel izleyicinin kanalı” olmayı hedeflemektedir.

Ortaya koyduğu yeni bakış açısı ile dünyada pozitif değişimin habercisi olarak haberin merkezine insanı alan, aynı haberin farklı açılarını gösteren uluslararası bir haber platformudur. Uluslararası prestijli kanallarda çalışmış tecrübeli ekran yüzlerini bünyesine katan TRT World, özellikle gelişen teknolojiyi yakından takip ederek izleyicilerine sosyal medya ve internet üzerinden de yayın yapan TV kanalları arasında yer almaktadır.

Adres: Ahmet Adnan Saygun Cad. No:83, 34340 Ortaköy, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 212 326 30 00

Web Sitesi: www.trtworld.com

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