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TRT World’de Amerikalı eski bakana Erdoğan kapağı

ABD Eski Savunma Bakan yardımcısı Lary Korb'un Cumhurbaşkanı Erdağan hakkındaki iddialarına, kanalın muhabiri efsane bir soruyla kontra yaptı.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 23:23..
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TRTWORLD’un en çok izlenen programı Newsmakers da bu hafta konu Türkiye seçimleriydi.

"ERDOĞAN RAKLİPLERİNİ HAPSE ATACAK"

Ünlü sunucu İmran Garda programında Türkiye karşıtı isimleri ağırladı. Amerikalı eski savunma bakanı yardımcısı Lary Korb, Cumhurbaşkanı Erdağan’ın ilk turda seçimleri kazanamayacağını iddia etti ve rakiplerini hapse atacağını iddia etti.

SUNUCUDAN AMERİKALI'YA TARİHİ KAPAK

Ünlü sunucu İmran Garda ise "Madem kazanamayacağını iddia ediyorsun ve nasıl Erdoğanı Diktatör olarak suçluyorsun. Bu bir demokrasi değil mi?" diye sordu.

Programın Türk konuğu ise TRT’yi suçlayınca, İmran Garda konuğa TRT Ekranlarında programa katıldığını hatırlattı.

TRT World’de Amerikalı eski bakan Erdoğan kapağı

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