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TRT World'den İsrailli bakan yardımcısına ters köşe

İsrail hükümetinin kamu diplomasisinden sorumlu Bakan Yardımcısı Michael Oren'e TRT World adeta dersini verdi.

Haber Merkezi | 06.04.2018 - 16:49..
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İsrail'in Kamu diplomasisinden sorumlu Bakan Yardımcısı olan Michael Oren TRT World'de yayınlanan bir programa telekonferans yoluyla bağlanarak konuk oldu. İsrail'in uyguladığı şiddetin konuşulduğu programda kendilerini savunmaya kalkan Oren ekranda akılalmaz bir iddia sundu...

CİĞERLERİNİ YİYECEKLERDİ

Oren, Gazze'deki protesto gösterilerinde Filistinliler'in katledilmesiyle ilgili soru üzerine, İsrail askerlerini savunurken akıllara duygunluk veren bir örnek sundu.

"Filistinli protestocular askerlerimizin ciğerlerini yiyeceklerdi" diyerek İsrail'in cinayetlerini savunan bakan yardımcısı açıklamalarını devam ettirdi.

SPİKERİN SORUSU DURAKLATTI

Bakan yardımcısının bu şaşkınlık yaratan açıklaması üzerine kısa süreli bir şok etkisi yaşayan TRT World spikeri, cümlenin sonunda bakan yardımcısına ders niteliğinde bir soru sordu.

"Elinizde daha önce Filistinliler'in askerlerinizin ciğerlerini yediğine dair kanıtınız var mı?" sorusunu yönelten spiker, bakan yardımcısını adeta dumur etti. Soru karşısında şaşkına uğrayan bakan yardımcısı cevap vermek yerine Filistinlilerin İsraillileri öldürdüğünü savunmaya devam etti.

TRT World'den İsrailli bakan yardımcısına ters köşe VİDEO

İSRAİL ASKERLERİNİN ŞİDDET OLAYLARI

İsrail askerleri Filistinliliere yönelik şiddet olayları ile hemen her cuma gündeme geliyor. Özellikle son bir haftadır gerçekleştirilen toprak günü yürüyüşleri endeniyle Gazze sınırlarında Filistinlilieri hedef alan İsrail askerleri onalrca Filistinli ivili öldürdü, gerçek mermilerle masum sivillerin üzerlerine ateş açtı.

Her yıl binlerce Filistinli İsrail askerlerinin zulmü nedeniyle acımasızca katlediliyor.

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