TRT World'ün Cerablus belgeseline ödül

TRT World, uzun yıllar zor şartlar altında yaşamış Cerablus halkının yaşadığı acıları, kendi ağızlarından dinledi ve bunları "Küllerinden doğan şehir; Cerablus" isimli belgesele dönüştürerek tarihe acı bir not olarak kaydetti.

TRT WORLD'E BÜYÜK ÖDÜL

Gelişmiş ülkelerin seyirci kaldığı bu büyük dramın belgeseli, uluslararası alanda kısa sürede ses getirdi ve Dubai’de bir büyük ödülle taçlandırıldı.

"TRT WORLD SESSİZLERİN SESİ OLUYOR"

Dünya genelindeki zorlu yaşam koşullarında hayatta kalmaya çalışan insanların hikayelerine odaklandıklarını belirten TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “TRT World olarak, insanları yaptığımız haberlerin merkezine koyarak sessizlerin sesi olmaya devam edeceğiz. BroadcastPro Orta Doğu’ya ‘Off the Grid: Küllerinden Doğan Cerablus’ belgeselimizi ödüllendirdiği ve Suriyelilerin sonu gelmeyen acılarını medya uzmanlarının dikkatine bir kez daha sunduğu için teşekkür ederim.” dedi.

"ZORLU İNSAN HİKAYELERİ ANLATILIYOR"

Dubai’de bu yıl 7’ncisi düzenlenen ASBU (The Arabic States Broadcasting Union) BoradcastPro Selevision Zirvesi ve Ödülleri töreninde ‘’En İyi Yapım’’ ödülünü TRT World adına Off the Grid programının yönetmeni Alexandra Pauliat aldı.

Alexandra Pauliat, yapımcılığını üstlendiği belgeselle, zorlu insan hikayelerini anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu ödülü almaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önemlisi son birkaç yıldır büyük sıkıntılar yaşayan Suriye halkının sesi olmaktan dolayı da oldukça mutluyuz." dedi.

“KÜLLERİNDEN DOĞAN CERABLUS”

“Beni ellerimden tavana asıp bayılana kadar dövdüler. Bana yapılan işkenceler üç ay boyunca bu şekilde devam etti. İnsanlar evlerinden kovuldu ve sokaklardan kanlar akıyordu.” Fawaz al Jasim, DEAŞ hapishanesinde yaşadığı korku dolu günleri TRT World belgeseline bu kelimelerle ifade etti.

Suriye Rejimi’nin acımasız bombardımanından kaçarak Cerablus’a yerleşen İmam Alhaj, “Umarım bizim çocuklarımız eğitimlerini tamamlayabilirler, çocukluklarının ve hayatlarının tadına varabilirler. Bizim hayatımızdan daha iyi bir hayatları olur” cümleleri belgeseldeki bir başka tanık ifadesi olarak yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesinin ardından, Deaş’ın boyunduruğu altında geçen uzun yılların acı izleri silinmeye başlıyor.

Günlük hayatının normale dönmeye başladığı Cerablus’ta, kadınlar artık evlerinden dışarı çıkabiliyor, çocuklar sokakta oynuyor ve dükkanlar yeniden açılıyor.