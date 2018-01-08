TRT 1 ve TRT Haber ekranlarında dönmeye başlayan tanıtım filmi dikkat çekti. Başbakan Binali Yıldırım’ın sesinin duyulduğu tanıtım filmindeki görüntülerde, 90’lı yılların efsane otobüsü “302” yer alırken tanıtımın sonunda “Gönül Dağı Başbakan Özel, Çarşamba 19.50” yazısı görülüyor.

"KAYI KÖYÜ'NDEN TOPAL DURSUN'UN OĞLU"

Fragmanda Başbakan Yıldırım’ın, “Ben Erzincan Refahiye’nin Kayı Köyü’nden Topal Dursun’un oğlu… Babamla beraber başladık biz bu işe. 1978’de bir otobüs aldık. 1984’e kadar bu işi yaptık. Bu vesile ile Türkiye’nin her tarafına yolcu taşımacılığı yaptık.” sözleri dikkat çekerken; mesleği gemi mühendisi olan Başbakan Binali Yıldırım’ın, gençlik yıllarında babası ile birlikte otobüs işletmeciliği yaptığı ortaya çıkmış oldu.

TRT yapımı Gönül Dağı Başbakan özel programıyla geliyor ViDEO

TRT’nin ekrana getirdiği bir başka tanıtım filminde , “Şu yüce dağları duman kaplamış…” isimli Erzincan türküsüne yer veriliyor.

Yıldırım’ın bu türküyü duyar duymaz duygulandığı görülürken, “Bu bizim memleketin türküsüdür. Türkülerimiz çok acıklıdır. Çünkü Erzincan depremlerden acı çeken bir ildir. Bütün türküler umutsuzluk üzerine…” şeklindeki sözleri ekran başındakileri de duygulandıracağa benziyor.

VAN HERPEN SUNUMUYLA YOLLARDA GEÇEN HAYATLAR

TRT Haber’de yayımlanan “Gönül Dağı” programında Hollandalı sunucu Wilco Van Herpen ile birlikte yola çıkan konuklar, hayat hikayelerini anlatıyor. Başbakan Yıldırım’ın da, “Gönül Dağı Özel” programında bugüne kadar hiç bilinmeyen yönlerini anlatacağı belirtiliyor.