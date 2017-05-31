Türkiye televizyon tarihinde ilk kez yapılan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”, ilk ‘Haftanın Finali’nde ekran başındakilere tam anlamıyla Kur’an ziyafeti yaşattı. TRT 1’de Haftanın Finali bölümü #AllahınSözü başlığıyla en çok konuşulan konulardan oldu.

Haftanın birinciliğini Osman Bostancı kazandı. Jürinin korumaya aldığı İsmail Uyanık da, ikinci final biletini alan kişi oldu.

İKİ FİNAL BİLETİ SAHİBİNİ BULDU

Büyük rekabetin yaşandığı Haftanın Finali’nde Osman Bostancı final biletini aldı. Her bir jüri üyesine birer kişiyi Kadir Gecesi’nde yapılacak Final’e taşıma hakkı verildi. Jüri üyelerinden Dr. Mehmet Ali Sarı, İsmail Uyanık’ı korumaya aldığını açıkladı. Böylece, ikinci finalist belli oldu.

TRT'de Kur'an ziyafeti VİDEO

HAFTA FİNALLERİNDE JÜRİ 4 KİŞİ

Alanlarında seçkin isimlerden oluşan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın Haftanın Finali’nde Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin de jüriye katılıyor. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Ali Sarı, DİB Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii İmam Hatibi Halil Necipoğlu’ndan oluşan jüri ile birlikte stüdyodaki seyircilerin oyları da haftanın birincisini belirliyor.

GÜN İKİNCİLİĞİNDEN HAFTA BİRİNCİLİĞİNE

Haftanın üçüncü gününde ikinci olan Osman Bostancı, ilk haftaya özel olarak gün ikincileri arasından en iyi iki kişiden biri olarak Haftanın Finali’nde yarışmaya hak kazanmıştı. İstanbul Fatih Laleli Camii Müezzini Temel Erbay ile çalışan Osman Bostancı, Hac Suresi’nin 73’üncü âyetinden başladığı okumasını 78’inci âyetinde tamamladı.

“Ünlü İmamları Taklit Eden Genç” videosuyla sosyal medyada 10 milyonun üzerinde izlenen Osman Bostancı, Dr. Mehmet Ali Sarı’dan 94, Osman Şahin’den 95, Osman Eğin’den 98 ve Halil Necipoğlu’ndan 100, seyirciden ise 85 puan alarak toplamda 472 puan alarak haftanın en iyi Kur’anı Kerim’i okuyan yarışmacısı seçilerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Ramazan ayı boyunca her gün 23:30’da TRT 1’de yayınlanan “Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması”nın tekrarı her gün TRT 1’de ve TRT Diyanet’te yayınlanıyor.