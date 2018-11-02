TRT'den çizgi kahramanları çocuklarla buluşturacak iş birliği

TRT Çocuk Kanalı’nın en sevilen kahramanları oyuncağa, çantaya, kaleme, deftere, oyuncaklara ve daha bir sürü ürüne dönüşerek çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

TRT, yerli tasarım çizgi kahramanlarını oyuncak ve kırtasiye ürünlerine taşıyacak bu iş birliği için, Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Adel Kalemcilikle el sıkıştı.

TRT ve Adel Kalemcilik arasında 3 yıllığına imzalanan lisans anlaşması, TRT Çocuk’un Aslan, Kuzucuk, Hapşuu, Maysa ve Bulut, Kare Takımı, Ege ile Gaga, Rafadan Tayfa, İbi, Doru, Akıllı Tavşan Momo, Elif'in Düşleri adlı çizgi karakterlerini kapsıyor.

2 Kasım’da Feriye Palace’da gerçekleşen imza töreninde Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler, TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, TRT Genel Sekreteri Bora Durmuşoğlu, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bekir Yıldızcı ve lisans anlaşmasına konu olan çizgi karakterlerin tasarımcıları hazır bulundu.

"BU İŞ BİRLİĞİ YERLİ VE MİLLİ ÜRETİME ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNACAK"

İmza töreninde konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, yerli ve milli yayın politikası doğrultusunda TRT Çocuk Kanalı’nın öncülüğünde üretilen ve hayranlıkla takip edilen çizgi film kahramanlarının, kısa bir zaman içerisinde kırtasiye ürünleri ve oyuncaklara dönüşeceğini söyledi.

Bu iş birliğinin yerli ve milli üretime önemli katkılarının olabileceğini söyleyen Yürekli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız ve üzerimizdeki kamu yayıncılığı sorumluluğu sebebiyle, bin bir özenle hazırlanan çizgi filmlerin kahramanlarını raflara taşıyacak bu iş birliği için, hem ülkemizde hem de yurtdışında saygın ve kıymetli bir marka olan Adel Kalemcilikle el sıkışmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. TRT ve Adel markasının birbirine yakıştığını düşünüyorum. Adel’le yaptığımız bu prestijli iş ortaklığı, aslında devletin ve özel sektörün bir araya gelerek yerli ve milli üretime önemli katkılarda bulunabileceğinin de bir göstergesi. Yayıncılığın amiral gemisi TRT büyüklüğü yaklaşık 5 milyar lirayı bulan kırtasiye ve oyuncak pazarına güçlü bir adım atarak bu sektörde de iddialı bir konumlanma gerçekleştirecektir."





"11 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUĞUN 1'İNCİ TERCİHİ TRT ÇOCUK"

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler ise, Adel Kalemcilik olarak 1969 yılından bugüne 50 yıldır nesillerin gelişimine katkıda bulunma misyonuyla çalıştıklarını ifade ederek, TRT’ye kendilerine duydukları güvenden ötürü teşekkürlerini iletti.

TRT’nin global kalitede yerli çizgi film karakterleri tasarlaması ve çocukların bu karakterleri sevip takip etmesinin Türkiye için büyük bir gurur olduğunu da belirten Hizaler, “Bu işbirliği sayesinde, 11 milyondan fazla çocuğun 1’inci tercihi olan TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarını, Türkiye’nin kırtasiye ve oyuncak sektöründe en fazla satış noktası ile irtibatta olan markası olarak, 15.000’e yakın satış noktasında tüketicimiz ile buluşturma fırsatına sahip olduğumuz için mutluyuz gururluyuz. TRT ile bugün burada attığımız adım ile 50 yıldır ülkemizin topraklarından aldığımız gücü ve güveni, yine Türkiye’ye değer katmak için kullanmaya devam ediyoruz.” dedi.

LİSANSLI ÜRÜN SEKTÖRÜNDEKİ YERLİ MARKA BOŞLUĞU DOLDURULMASI HEDEFLENİYOR

TRT ve Adel ortaklığıyla Türkiye’nin dört bir yanına kaliteli ve güvenli oyuncaklar, kırtasiye ürünleri sunulması planlanıyor.

TRT ve Adel, yerli çizgi karakterlerin markalaşması, kırtasiye ve oyuncakta yerli ve milli üretimin desteklenmesi misyonunu bu iş birliğiyle omuzlayarak Türkiye’nin lisanslı ürün sektöründeki yerli marka boşluğunu doldurmayı amaçlıyor.

TRT’nin yerli ve milli çizgi film karakterlerine ait tasarımlarının ünlü mağazaların raflarında yerlerini alması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Ağustos’ta açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ilk 100 günlük hedefini kapsayan icraat programında yer alan hedeflerden biri olmasıyla da dikkat çekiyor.