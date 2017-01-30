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TRT'nin eski spikeri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ soruşturmasında aranan TRT'nin eski spikeri Hamza Günerigök, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

30.01.2017 - 17:04
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SPİKER

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki askeri bölgedeki kontrollerde, hakkında FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla gözaltı kararı bulunan Hamza Günerigök'ü yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkma hazırlığı yaparken yakaladı.

PARALARA EL KONDU

Zanlının üst aramasında bulunan 5 bin 200 dolara el konuldu.

Günerigök, jandarmadaki ifadesinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edildi.

KENDİSİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Gözaltına alınan Hamza Günerigök, FETÖ'nün darbe girişiminin başarısız olmasından sonra Twitter'da darbe karşıtı paylaşımlar yapıyordu.

TRT'nin eski spikeri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

TRT'nin eski spikeri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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