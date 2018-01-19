TRT'nin yeni dizisi Mehmetçik reyting rekoru kırdı

Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alan TRT 1'in yeni dizisi 'Mehmetçik Kut'ül Amare', ilk bölümünde izlenme rekoru kırdı.

İLK BÖLÜMÜNDE REKOR KIRDI

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kut’ül Amare Zaferi’ni konu alan dizi, dün akşam yayınlanan ilk bölümünde en çok izlenenler listesinde 1. sıraya oturdu.

TRT 1 DİZİLERİ RATİNGLERDE ZİRVEDE

TRT 1'de çarşamba günleri Diriliş Ertuğrul, cuma günleri Payitaht Abdülhamid dizileriyle zirveyi terk etmiyordu. Yeni dizi Mehmetçik Kut'ül Amare ile de perşembe günlerinin reyting sahibi belli oldu.

Mehmetçik Kut'ül - Amare - Final Sahnesi VİDEO