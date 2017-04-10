Trudeau savaşın 100'üncü yılında Fransa'yı ziyaret etti

1917 yılında Birinci Dünya Savaşı döneminde Kanada Ordusu'na karşı Alman Ordusunun üç koldan saldırmasına karşın Birleşik Krallık'ın desteğiyle kesin olarak Müttefik Devletler'in lehinde sonuçlanmıştı. Bu muharebe Kanada tarihinin en büyük zaferi olarak anılır.

ASKERLER ANILDI

O muharebenin üzerinden 100 yıl geçti. Düzenlenen törenle yaşamını yitiren askerler anıldı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Törene Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Prens Charles, İngiltere tahtının varisi Cambridge Dükü Prens William ve İngiltere tahtının üçüncu sıradaki varisi Prens Harry katıldı.

Kanada Başbakanı Trudeau'ya eşi ve oğlu da eşlik etti. Törene katılan misafirler Fransa'nın Arras şehrindeki şehit mezarlığını ziyaret etti.