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Trudeau savaşın 100'üncü yılında Fransa'yı ziyaret etti

Vimy Ridge Muharebesi'nin 100'üncü yılında düzenlenen tören dünya liderlerini bir araya getirdi.

10.04.2017 - 12:28
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1917 yılında Birinci Dünya Savaşı döneminde Kanada Ordusu'na karşı Alman Ordusunun üç koldan saldırmasına karşın Birleşik Krallık'ın desteğiyle kesin olarak Müttefik Devletler'in lehinde sonuçlanmıştı. Bu muharebe Kanada tarihinin en büyük zaferi olarak anılır.

Trudeau savaşın 100'üncü yılında Fransa'yı ziyaret etti

ASKERLER ANILDI

O muharebenin üzerinden 100 yıl geçti. Düzenlenen törenle yaşamını yitiren askerler anıldı.

Trudeau savaşın 100'üncü yılında Fransa'yı ziyaret etti

TÖREN DÜZENLENDİ

Törene Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, Prens Charles, İngiltere tahtının varisi Cambridge Dükü Prens William ve İngiltere tahtının üçüncu sıradaki varisi Prens Harry katıldı.

Kanada Başbakanı Trudeau'ya eşi ve oğlu da eşlik etti. Törene katılan misafirler Fransa'nın Arras şehrindeki şehit mezarlığını ziyaret etti.

Trudeau savaşın 100'üncü yılında Fransa'yı ziyaret etti

Trudeau savaşın 100'üncü yılında Fransa'yı ziyaret etti

Trudeau savaşın 100'üncü yılında Fransa'yı ziyaret etti

Trudeau savaşın 100'üncü yılında Fransa'yı ziyaret etti

Trudeau savaşın 100'üncü yılında Fransa'yı ziyaret etti

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