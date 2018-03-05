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Trüf mantarı kaçakçılığına rekor ceza

Trüf mantarını belgesiz ve izinsiz olarak yurt dışına çıkarmak isteyen İtalyan uyruklu kişiye, 466 bin 509 lira para cezası kesildi.

AA | 05.03.2018 - 19:37..
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İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beyaz trüf (Tuberborchii) mantarı arayan kişilere karşı, koruma ve denetim faaliyetlerine hız verildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de çok bilinmeyen ancak ticari değeri yüksek olan beyaz trüf mantarının kilosunun 250 avroya satıldığı belirtildi.

28 KİLO MANTARI YURT DIŞINA KAÇIRACAKTI

Bir İtalyan vatandaşının, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Trakya Bölgesi'ndeki ormanlardan kaçak olarak topladığı 28 kilo 960 gram beyaz trüf mantarını, yurt dışına izinsiz çıkarmak isterken Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda yakalandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişiye 466 bin 509 lira para cezası kesildiği ifade edildi.

Trüf mantarı kaçakçılığına rekor ceza

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