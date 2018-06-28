Trum Çin ile olan ticaret savaşında geri adım attı

Trump, ABD Hazine Bakanlığı'na verdiği direktifle yapılan değerlendirme sonucunda bir karar aldı. ABD Başkanı, yabancı yatırım tedbirlerine ilişkin en iyi seçeneğin Kongre'de görüşülen Yabancı Yatırım Risklerini Değerlendirme ve Modernleştirme Yasası olduğuna karar verdi.

ABD ekonomi yönetiminden kıdemli yetkililer, basın mensuplarına yönelik konferans bağlantısında, ABD’nin ulusal güvenliği açısından önem arz eden teknolojilerin ele geçirilmesini önleyecek yabancı yatırım tedbirlerinin, Kongre'nin takdirine bırakıldığını ifade etti.

KONGRE TASARIYI GEÇİREMEZSE YETKİSİNİ KULLANACAK

ABD Başkanı Donald Trump, konferans bağlantısından sonra Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamasında, yabancı yatırımlara yönelik sınırlamalar için FIRRMA tasarısını destekleyeceğini teyit ederek, şunları kaydetti:

"FIRRMA'nın mevcut versiyonlarını, danışmanlarımla inceledikten ve birçok Kongre üyesiyle tartıştıktan sonra böyle bir düzenlemenin teknolojik liderliğimizi, ulusal güvenliğimizi ve ekonomik refahımızı tehdit edecek yağmacı yatırım uygulamalarıyla mücadele edecek ek araçları sağlayacağına karar verdim."

Yönetiminin, tasarının yasalaşmasının ardından içerdiği tedbirleri güçlü şekilde uygulayacağını belirten Trump, Kongre'nin tasarıyı geçirmeyi başaramaması durumunda ise başkanlık yetkisini kullanacağına işaret etti.

ÇİNLİ ŞİRKETLER İÇİN KONGREYE DEVRETTİ

Trump, mart ayında Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığının ABD ekonomisine yıllık maliyetinin 600 milyar doları bulduğunu savunarak, ülkesinin fikri hakları ve teknolojilerini korumak için Çin'e ek gümrük vergileri ve yatırım kısıtlamaları getirilmesi için başkanlık kararnamesi çıkartı.

Kararname çerçevesinde, ABD Hazine Bakanlığı'nın Çinli şirketlerin, ABD teknoloji sektörüne yönelik yatırımlarının ne şekilde kısıtlanabileceği konusunda iki ay içinde Beyaz Saray'a bir rapor sunması gerekiyordu.

Trump'ın gelen rapor çerçevesinde yabancı yatırım kısıtlamalarıyla ilgili kararı Kongre'ye devretmesini, yumuşama sinyali olarak değerlendiren analistler, bunun ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimlerini bir nebze yatıştırabileceğini öngörüyor.