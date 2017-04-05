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Trump: 1 trilyon dolarlık altyapı planımız var

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin 1 trilyon dolarlık altyapı planı üzerine çalıştığını bildirdi.

05.04.2017 - 02:49
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  2. Dünya

Trump, aralarında General Electric, Citigroup, HSBC, Deloitte, Blackstone Group ve Mastercard'ın bulunduğu 50 büyük Amerikan şirketinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Toplantıda altyapı yatırımlarının hızlandırılması çağrısında bulunan Trump, 90 gün içerisinde başlatılacak altyapı projelerine kamu desteği sağlanacağını bildirdi.

Trump, seçim vaatleri arasında yer alan altyapı yatırımlarının çürümekte olan köprüler, tüneller ve karayollarının yenilenmesi için büyük bir fırsat olacağına işaret ederek, "Yaklaşık bir trilyon dolarlık hatta belki daha büyük ve çok kapsamlı bir altyapı tasarısından bahsediyoruz " ifadelerini kullandı.

Trump: 1 trilyon dolarlık altyapı planımız var

"BÜYÜK İHTİMAL MAYIS'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

Trump'ın Ulaştırma Bakanı Elaine Chao ise aynı toplantıda yaptığı açıklamada, altyapı yatırımlarına yönelik yasa paketinin muhtemelen mayıs ayında hazır olacağını söyledi.

Trump: 1 trilyon dolarlık altyapı planımız var

Altyapı yatırımlarına yönelik tasarının hayata geçebilmesi için ABD Kongresi'nin her iki kanadından geçmesi gerekiyor. Detaylarının henüz belli olmaması, tasarının Kongreden onay alıp alamayacağına yönelik soruların şimdilik yanıtsız kalmasına neden oluyor.

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