Trump 14 ayda 20'den fazla kişiyi kovdu

ABD Başkanı Donald trump göreve geldiği ilk günden beri gerek kabinesiyle, gerek yöneticileriyle hep ters düştü. En çok tartıştığı isim olan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson için "ne zaman kovulacak" tartışmaları çıkarken, bu tartışmalar dün itibariyle son buldu: Trump Tillerson'u görevden aldı.

Trump'ın Tillerson'u görevinden alması büyük yankı uyandırdı ancak bu onun için ne ilk ne de son oldu...

14 AYDA 20'DEN FAZLA KİŞİYİ KOVDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden beri sorunlu bir kabine/danışmanları olduğu biliniyor.

14 aylık görev süresi içinde kabinesinde ve yakın çalışma ekibinde 20'den fazla isim değişen Başkan Donald Trump, ülke tarihinde kısa süre içinde en fazla fire veren başkanlardan biri olarak kayıtlara girdi.

Son bakan değişimiyle "Trump şimdi kimi görevden alacak?" şeklindeki tartışmalar gündeme geliyor.

Donald Trump'ın You're Fired programı VİDEO

FLYNN İLE BAŞLAYAN SÜREÇ

Oval Ofis'te 20 Ocak 2017'de göreve başladığında Trump'ın ilk icraatlarından biri, Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Sally Yates'in görevine son vermek oldu.

Hemen peşinden gerçekleştirdiği revizyon, Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, "Rusya soruşturması konusunda Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yalan söylemesinin" ardından görevinden ayrılması oldu.

Flynn'in istifasının ardından Beyaz Saray'da sular durulmadı ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Katie Walsh da 30 Mart'ta görevinden ayrıldı. Walsh, Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndan ayrılan ilk üst düzey isim oldu.

Flynn ile çalkalanan Washington gündemi, Trump'ın ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'yi görevden almasıyla büyük bir deprem yaşadı.

Rusya soruşturmasını da yürüten Comey'nin 9 Mayıs'ta görevine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda zaten var olan "Trump-Rusya soruşturması" tartışmasını iyice alevlendirdi. Comey'nin yerine 2 Ağustos'ta Christopher Wray getirildi.

BATI KANADI SARSILDI

Beyaz Saray İletişim Direktörü Mike Dubke'nin 30 Mayıs'ta görevi bırakması da Beyaz Saray içindeki hararetin çok yüksek olduğu ve Batı Kanadı'nda istikrarın sağlanamadığı yorumlarına neden oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın New York'tan finansçı arkadaşı Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine getirmesinin ardından 21 Temmuz'da istifa ettiğini açıkladı. Spicer görevi bıraktığında sadece 182 gündür Beyaz Saray'da çalışıyordu. Spicer tartışması bitmeden Scaramucci de henüz 10. görev gününde kovuldu.

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Reince Priebus da 28 Temmuz'da koltuğundan ayrılırken, o günlerde Trump'ın kabinesinde İç Güvenlik Bakanı olan Kelly 3 gün sonra onun yerine atandı.

Washington'da "ırkçı" söylemleri tartışmalara neden olan Trump'ın Başstratejisti Steve Bannon ise 19 Ağustos'ta görevinden ayrıldı. Bannon gibi aşırı sağcı görüşleriyle tanınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Sebastian Gorka da ağustos ayının son günlerinde Beyaz Saray'a veda etti.

İLK BAKAN İSTİFASI

Sağlık Bakanı Tom Price, yüksek seyahat harcamalarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda artan baskılara dayanamayıp 29 Eylül'de grevinden istifa etti. Price, Trump yönetiminden ayrılan ilk bakan olarak kayıtlara geçti.

Trump'ın ikinci "iletişim direktörü" olan ve "en uzun süre Trump'ın yanında görev yapan yardımcısı" unvanını elinde bulunduran Hope Hicks de 28 Şubat 2018 tarihinde görevinden ayrıldı. Hicks depremi sürerken Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un 6 Mart'ta "gümrük vergileri" tartışmalarını gerekçe göstererek istifa etmesi tartışmaları alevlendirdi.

SIRADA KİM VAR

ABD Başkanı'nın bu süratli revizyonu ABD'liler ve uluslararası arena için sırada kim var sorularını da beraberinde getirdi. Dışişleri bakanı Tillerson'un kovulması konusu epeydir gündemde olurken, Tillerson için ortaya atılan iddialardan biri de yeni dönemde Başkan adayı olarak gösterilmesi ihtimali.

TRUMP İLE ÖZDELEŞEN KELİME: KOVULDUN

ABD Başkanı Donald Trump başkanlığından önce de medyatik bir isimdi. 2000'te başlayan ve geçtiğimiz yıl sonlandırılan "çırak" ("The Apprentice") isimli bir programda jüri olan Trump, çalışan statüsündeki yarışmacıları performansına göre değerlendiriyor, beğenmediklerini "kovuldun" diyerek işten çıkartıyor, yarışmadan eliyordu.



