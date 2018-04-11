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Trump 72 saat dedi Suriye hava sahası trafiği durdu

Rus hükümetinin sivil havayolu şirketleriyle irtibata geçtiği ortaya çıktı. Rus basını, sivil uçakların Suriye hava sahasını kullanmamaları yönünde uyarıldığını duyurdu.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 02:48..
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Trump 72 saat dedi Suriye hava sahası trafiği durdu

Suriye'de gerilim sürerken Esad'ın sivil halkını kimyasal silah kullanarak katletmeye devam etmesi üzerine ipler kopma noktasına geldi. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Suriye hakkındaki kararını 72 saat içerisinde karar vereceğini açıklamıştı.

ORTAYA ÇIKAN GÖRÜNTÜ ŞAŞIRTTI

Rus haber ajansı Interfax, Rus havayolu şirketlerinin uyarılmasının ardından ulaştığı bilgileri açıkladı. Rus hükümetinden verilen talimat üzerine Suriye hava sahası Trump'ın açıklayacağı karara kadar kullanılmayacak.

Başka bir Rus haber sitesi ise Suriye hava sahasının görüntüsünü paylaştı. Suriye hava sahasında uçak trafiği tamamen durmuş durumda.

Trump 72 saat dedi Suriye hava sahası trafiği durdu

EASA'DAN DA UYARI GELDİ

Rusya'daki haberlerin gündeme oturmasının ardından Avrupa Havacılık Güvenliği de açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Suriye'ye askeri müdahale mesajı veren Trump'ın kararı açıklanana kadar (72 saat) söz konusu hava sahasının kullanılmaması gerektiği dile getirildi.

Açıklamada; "72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin ve/veya kruz füzelerinin ateşlenebileceği ve radyo haberleşme ekipmanlarında kesinti yaşanabileceği" ifadelerine yer verildi.

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