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Trump 854 milyar dolarlık bütçeyi onayladı

ABD Başkanı Trump, federal hükümetin geçici olarak faaliyetlerine ara vermesini önleyecek 854 milyar dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

AA | 29.09.2018 - 10:27..
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TRUMPO

ABD'nin Savunma, Sağlık, Çalışma ve Eğitim Bakanlıklarına, 1 Ekim'de başlayacak yeni mali yılı boyunca finansman sağlayacak 854 milyar dolarlık bütçe tasarısı Trump'ın imzasıyla yasalaştı.

SENATODAN GEÇEN HAFTA GEÇTİ

Federal hükümet kapsamındaki diğer bakanlık ve kuruluşlara ise 7 Aralık 2018'e kadar harcama yetkisi veren bütçe, Temsilciler Meclisinden iki gün önce, Senatodan ise geçen hafta geçmişti.

ABD Başkanı Trump, Meksika sınırına örülmeye başlayan duvar için finansman içermediği için eleştirdiği bütçe tasarısını onaylaması, hükümetin kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde geçici olarak kapanmasını engelledi.

Amerikan yasalarına göre 1 Ekim tarihinde başlayan mali yıl, bir sonraki sene 30 Eylül'de sona eriyor.

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