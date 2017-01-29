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Trump ABD başkanlığının ilk haftasına 15 imza sığdırdı

ABD Başkanı Donald Trump, görevinin ilk haftasında toplam 15 karara imza attı.

29.01.2017 - 01:51
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Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna 20 Ocak Cuma günü oturan Trump, seçim dönemindeki tartışmalı vaatlerinden bazılarını daha ilk haftasında yerine getirecek kararnamelere imza atarken, diğer vaatlerini yerine getirme konusunda da istekli olduğunu ortaya koydu.

SURİYE'DEN MÜLTECİ KABULÜNÜ DURDURDU

Kampanya dönemindeki "Müslümanlar ABD'ye alınmasın" önerisiyle çok tartışılan Trump, görevinin ilk haftasında Suriye'den mülteci kabulünü ikinci bir talimata kadar durduran başkanlık kararnamesini onayladı.

Aynı kararnameye göre, tüm mülteci kabulleri 4 ay süreyle askıya alınırken, ABD'nin yıllık kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine indirildi.

Trump'ın "katı vize rejimi" kararnamesi, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesi ve bu süre içinde ilave tedbirlerin alınmasını öngörüyor. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

MEKSİKA SINIRINA DUVAR

Kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri olan "Meksika sınırına duvar örülmesi" vaadini yerine getirmek için geçen çarşamba günü başkanlık kararnamesine imza atan Trump, ABD ile Meksika arasındaki iplerin iyice gerilmesine yol açtı.

"Meksika'dan ABD'ye yasa dışı göçü ve uyuşturucu kaçakçılığını önleme" amacıyla duvarın yapılacağını belirten Trump, bir kez daha duvarın masraflarının Meksika hükümeti tarafından ödeneceğini iddia etti.

TRANS-PASİFİK ORTAKLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Seçim kampanyası boyunca ABD'yi içinde bulunduğu ticari anlaşmalardan çekmeyi veya bu anlaşmaları yeniden müzakere etmeyi vadeden Trump, bu sözünü de yerine getirmekte gecikmedi.

Trump, hafta başında imzaladığı bir başkanlık kararnamesiyle ABD'yi, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Ortaklığı ticaret anlaşmasından çekti. TPP anlaşması, önceki Başkan Barack Obama tarafından iki yıl boyunca müzakere edilmiş ancak ABD Kongresi tarafından onaylanmamıştı.

ABD ORDUSUNU GÜÇLENDİRME

Başkan olduktan sonraki ilk Pentagon ziyaretinde Amerikan ordusuyla ilgili bir başkanlık tezkeresine de imza atan Trump, "orduyu daha da güçlendirme" sözü verdi.

ABD ordusunun büyütülmesi, Amerikan Özel Kuvvetler personelinin sayısının artırılması ve nükleer silahların modernize edilmesini öngören tezkerede, Savunma Bakanlığından 30 gün içerisinde "terör örgütü DEAŞ ile mücadele, eğitim, bakım, mühimmat gibi konularda ordunun hazırlığı ile ilgili bir rapor" isteniyor.

Trump ABD başkanlığının ilk haftasına 15 imza sığdırdı

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