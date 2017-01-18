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Trump ABD doları fazla güçlü dedi

ABD Başkanı Trump, Çin'in para birimi Yuan karşısında doların aşırı değerli olmasından yakındı..

18.01.2017 - 09:27
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Trump ABD doları fazla güçlü dedi

Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirtti.

"PARA BİRİMİMİZ ÇOK GÜÇLÜ, BU DA BİZİ ÖLDÜRÜYOR"

Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, yuanın sert şekilde düştüğüne dikkati çekerek, "Şirketlerimiz onlarla rekabet edemiyor, çünkü para birimimiz çok güçlü. Bu da bizi öldürüyor." ifadesini kullandı.

VERGİ TEKLİFLERİNİ ELEŞTİRDİ

ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin sınır vergisi düzenlemeleri ve kurumlar vergisiyle ilgili tekliflerini de eleştiren Trump, söz konusu planların "çok karmaşık" olduğunu dile getirerek daha basit vergi planlarını tercih ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhuriyetçiler, sınır vergisi düzenlemeleri kapsamında ithal mallara uygulanan vergileri artırırken, ihraç malları üzerindeki vergileri düşürmeyi ve Amerikalı şirketlere tanınan vergi teşvikleri sayesinde firmaların ABD'de üretim yapmasını ve yurtiçinde istihdam yaratmalarını hedefliyor. Yasanın ABD ekonomisine gelecek 10 yılda 1 trilyon dolar katkı yapması bekleniyor.

ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERE YÜZDE 45 GÜMRÜK VERGİSİ

Diğer yandan ABD Başkanlığı görevine 20 Ocak Cuma günü başlayacak Trump, Amerikalı şirketlerin üretimlerini yurtdışından ABD'ye getirilmesini desteklese de Cumhuriyetçilerin yasa tekliflerini karmaşık olarak değerlendirirken, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 35, Çin'den ithal edilen mallara yüzde 45 gümrük vergisi getirmeyi ve ABD'de kurumlar vergisini yüzde 35'den yüzde 15'e indirmeyi istiyor.

Uzmanlar, Cumhuriyetçilerin sınır vergisi düzenlemeleri ve kurumlar vergisiyle ilgili planlarının Trump'ın tekliflerine alternatif olarak sunulacağını, ancak bunun gelecek aylarda Beyaz Saray'la ABD Kongresi arasında çekişmelere neden olabileceği hakkında uyarıda bulunuyor.

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