Trump: ABD müttefikinin yüzde yüz arkasındadır

Kuzey Kore, Pazar günü sabah saatlerinde balistik füze denemesi yaparak dünyayı alarma geçirdi.

Füzenin Kuzey Kore’nin batı bölgesinden fırlatıldığı ve yaklaşık 500 kilometre havada kaldıktan sonra ülkenin doğu tarafında Japon Denizi’ne düştüğü bildirildi. Testin ardından dünyadan tepkiler anında gelirken, Güney Kore yaşanan olayı provokasyon olarak tanımladı.

"MANTIKSIZ VE MANYAKÇA"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cho June-Hyuck düzenlenen basın toplantısında, “Kuzey Kore’nin tekrarlanan provokasyonları açıkça Kim Jong Un rejiminin doğasını, mantıksızlığını ve manyakça nükleer ve balistik füze geliştirme takıntısını ortaya koyuyor.” dedi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Füze denemesi tam da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin ABD’de ilk kez bir araya geldiği günde yapıldı. Trump ile Abe Florida eyaletinde, Kuzey Kore’nin balistik füze denemesi iddiasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Abe, “Kuzey Kore’nin son füze fırlatması kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore BM Güvenlik Konseyi kararlarına tam olarak uymak zorunda.” dedi.

"ABD JAPONYA'NIN ARKASINDADIR"

ABD Başkanı trump ise Japonya’ya olan desteğini bir kez daha vurgulayarak, “Amerika Birleşik Devletleri, büyük müttefiki Japonya’nın yüzde yüz arkasındadır.” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore en son geçtiğimiz yıl mart ayında iki kısa menzilli balistik füze denemesi yapmıştı.