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Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık yasasını kaldırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de doğanlara vatandaşlık hakkı veren yasayı "Başkanlık Emri" ile kaldırabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 15:14..
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Göç konusunda sert bir tutum takınan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de doğanlara otomatik olarak vatandaşlık hakkı tanıyan yasayı kaldıracağını söyledi.

Trump söz konusu yasayı kaldırmak için Kongre'nin onayına ihtiyaç duymadığını ve "Başkanlık Emri"nin yeterli olduğunu ileri sürdü.

Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık yasasını kaldırıyor

EBEVEYNLERİN VATANDAŞLIKLARINA BAKILMIYORDU

Trump'ın iptal edeceğini söylediği yasaya göre ABD topraklarında doğan bebekler, ailelerinin vatandaşlıklarına bakılmaksızın ABD vatandaşı olma hakkı kazanıyordu.

Trump ayrcıa Orta Amerika ülkelerinden gelerek Meksika sınırından ABD’ye girmeye çalışan göçmenler için sınırda çadır kentler kurulacağını açıkladı.

Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık yasasını kaldırıyor

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