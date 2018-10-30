Trump ABD'de doğanlara vatandaşlık yasasını kaldırıyor

Göç konusunda sert bir tutum takınan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de doğanlara otomatik olarak vatandaşlık hakkı tanıyan yasayı kaldıracağını söyledi.
Trump söz konusu yasayı kaldırmak için Kongre'nin onayına ihtiyaç duymadığını ve "Başkanlık Emri"nin yeterli olduğunu ileri sürdü.
EBEVEYNLERİN VATANDAŞLIKLARINA BAKILMIYORDU
Trump'ın iptal edeceğini söylediği yasaya göre ABD topraklarında doğan bebekler, ailelerinin vatandaşlıklarına bakılmaksızın ABD vatandaşı olma hakkı kazanıyordu.
Trump ayrcıa Orta Amerika ülkelerinden gelerek Meksika sınırından ABD’ye girmeye çalışan göçmenler için sınırda çadır kentler kurulacağını açıkladı.