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Trump ABD'de satılan milyonlarca Alman aracından rahatsız

Almanya'nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayet eden Trump, Almanya'nın milyonlarca araç satmasını durdurmak istiyor.

26.05.2017 - 15:29
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Trump ABD'de satılan milyonlarca Alman aracından rahatsız

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Spiegel dergisi, ABD Başkanı Trump’ın AB üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Almanya'yı ele aldığını yazdı.

Spiegel dergisinin haberinde, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Trump'ın Almanya’nın ticaret bilançosundaki fazlalığından şikayet ederek, “Almanlar kötü, çok kötü” sözlerini sarf ettiği iddia edildi.

"ALMANLAR ABD'DE MİLYONLARCA ARAÇ SATIYORLAR"

Derginin toplantıya katılanlara dayandırdığı haberinde Trump’ın ayrıca, “Onların ABD’de sattığı milyonlarca araçlara bakınız. Dehşet verici. Bunu durduracağız.” ifadesini kullandığı ileri sürüldü.

"SERBEST TİCARET HERKESE YARAR SAĞLIYOR"

Trump’ın bu sözlerine karşı çıkan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in ise serbest ticaretin herkese yarar sağladığını söylediği belirtildi.

45 DAKİKALIK TOPLANTI

Trump’ın önce Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldiği, yaklaşık 45 dakika sonra toplantıya Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin de aralarında bulunduğu diğer ilgili kişilerin katıldığı kaydedildi.

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