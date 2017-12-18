Trump ABD'nin ulusal güvenlik stratejisini açıkladı

Trump, kabinenin tamamının onayını taşıdığını belirttiği ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinin dört temel unsura dayandığını söyledi.

"ÖNCE ABD"

Trump, 'Önce ABD' başlıklı ulusal güvenlik stratejisini açıkladı. "Önceki başkanların hatası, ABD sınırlarını ardına kadar açmalarıydı." diyen Trump, sınırların korunamaması halinde ABD'yi de koruyamayacaklarını söyleyerek sınır politikalarının öncelik taşıdığını vurguladı.

İRAN'A YAPTIRIMLAR

İran'a uygulanan yaptırımlardan bahseden Trump, "İran Devrim Muhafızları terörizmi destekliyordu ve biz onlara yaptırım uyguladık." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası Ticaret Merkezi'nde-REUTERS/Carlos Barria

"DEAŞ NEREYE KAÇARSA TAKİPTEYİZ"

DEAŞ'la mücadeleye değinen Trump, "ABD, DEAŞ'a önemli darbeler indirmiştir. Nereye kaçarlarsa takip ediyoruz ve ABD sınırlarından içeri girmelerine izin vermiyoruz." dedi.

KUZEY KORE "TEHDİDİ"

Kore Yarımadası'nda tırmanan gerilime ilişkin "Kuzey Kore'nin izole edilmesinde daha yapacak çok şey var." diyen Trump, "Bu rejim dünyayı tehdit edememeli." ifadesiyle sözlerini sürdürdü.

RUSYA VE ÇİN "RAKİP KUVVETLER"

Trump'ın gündeminde Rusya ve Çin'le ilişkiler de vardı. Rusya ve Çin'i 'rakip kuvvetler' olarak tanımlayan Trump, "Bu ülkelerle işbirliğini, ulusal güvenliğimizi korumayı gözeterek devam ettireceğiz." dedi ve Rusya'nın ABD'ye istihbarat paylaşımından dolayı teşekkür etmesini örnek gösterdi.

"BARIŞI GÜÇLE TESİS EDECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik stratejisinin dört temelini şöyle sıraladı:



"Yeni strateji belgemiz önceliği sınırlarımızın güvenliğine verecek.

Stratejimizde ikinci temel prensip Amerika'nın refahını korumak ve güçlendirmek olacak.

Stratejimizin üçüncü temel noktası barışı güçle korumak.

Stratejimizin bir diğer ayağı da tüm dünyada Amerika'nın etkinliğini, gücünü arttırmak."