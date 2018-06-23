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Trump AB'ye otomobil vergisi de kesecek

ABD Başkanı Trump, vergi uygulamaları yüzünden aralarının bozulduğu AB'yi bir kez daha vergiyle tehdit etti.

AA | 23.06.2018 - 05:09..
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AB'nin ABD'ye ve ABD'li şirketlere vergi misillemeye hazırlanmasının ardından açıklama yapan Trump, otomobil vergisi alacaklarını öne sürdü.

YÜZDE 20 OTOMOBİL VERGİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Avrupa Birliği tarafından uzun süredir ABD'ye ve ABD'li harika şirketlere ve işçilere yönelik uygulanan gümrük vergilerine ve ticari engellere istinaden, eğer o vergileri ve engelleri düşürmez ya da iptal etmezlerse, onların ABD'ye gönderdiği tüm otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi uygulayacağız. Onları (otomobilleri) burada yapınız!" ifadelerini kullandı.

Trump AB'ye otomobil vergisi de kesecek

SAVAŞ 9 MART'TA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

AB, Kanada, Meksika ve Hindistan'ın da aralarında olduğu bir dizi yakın müttefike ise bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı. Ancak AB'nin ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmasına rağmen gerçekleştirilen müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.


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