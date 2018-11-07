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Trump, Adalet Bakanı'nın istifasını istedi

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, istifa etti.

İHA | 07.11.2018 - 23:07..
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ABD Başkanı Donald Trump, "Yeni adalet bakanı önümüzdeki günlerde belli olacak" dedi.

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