Trump, Adalet Bakanı'nın istifasını istedi

Soğukkanlılık mı vurdumduymazlık mı?

Şenol Güneş: Genk bu sezon karşılaştığımız en iyi takım

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile yapacakları maç öncesinde yaptığı açıklamada rakiplerinin karşılaştıkları en iyi takım olduklarını söyledi.

Şenol Güneş: Genk bu sezon karşılaştığımız en iyi takım

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