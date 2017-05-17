Trump, Ağlama Duvarı'nda Netanyahu'yu istemedi

ABD Başkanı Donald Trump, beklenen İsrail ziyaretini 22 Mayıs’ta gerçekleştirecek.

Ancak ailesiyle birlikte İsrail’e gidecek Trump’ın ziyareti, şimdiden iki ülke arasında krizlere neden oldu.

TRUMP, YANINDA NETANYAHU'YU İSTEMEDİ

Trump'ın İsrail'e gidişi öncesi ABD'li ve İsrailli yetkililer ayrıntıları konuşmak için Ağlama Duvarı'nı birlikte ziyaret etti. İsrail ekibi Başbakan Netanyahu'nun da Trump'a Ağlama Duvarı'nda eşlik etmesini istedi. Ancak ABD'li yetkililer, İsraillilerin bu talebini reddetti.

"SİZ NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ? BURASI BATI ŞERİA'NIN BİR PARÇASIDIR"

İsrail medyasına göre, ABD ekibinden birisi İsrailli yetkililere, "Siz neden bahsediyorsunuz, bu sizi ilgilendirmez. Burası sizin sorumluluğunuz da bile değil. Sizin bölgeniz değil. Burası Batı Şeria'nın bir parçası" dedi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine Ağlama Duvarı'nın nerede olduğuna dair sorulara yanıt vermekten kaçınarak bunun politik bir karar olduğunu söylemekle yetindi.