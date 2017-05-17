taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.725
USD
3,5560
EURO
3,9707
ALTIN
143,99
PETR
52,1800

Trump, Ağlama Duvarı'nda Netanyahu'yu istemedi

İsrail basını ABD’nin, Ağlama Duvarı’nı ziyaret edecek Trump’a İsrail Başbakanı Netanyahu’nun eşlik etmesini istemediğini yazdı.

17.05.2017 - 21:01
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump, Ağlama Duvarı'nda Netanyahu'yu istemedi

ABD Başkanı Donald Trump, beklenen İsrail ziyaretini 22 Mayıs’ta gerçekleştirecek.

Ancak ailesiyle birlikte İsrail’e gidecek Trump’ın ziyareti, şimdiden iki ülke arasında krizlere neden oldu.

TRUMP, YANINDA NETANYAHU'YU İSTEMEDİ

Trump'ın İsrail'e gidişi öncesi ABD'li ve İsrailli yetkililer ayrıntıları konuşmak için Ağlama Duvarı'nı birlikte ziyaret etti. İsrail ekibi Başbakan Netanyahu'nun da Trump'a Ağlama Duvarı'nda eşlik etmesini istedi. Ancak ABD'li yetkililer, İsraillilerin bu talebini reddetti.

"SİZ NEDEN BAHSEDİYORSUNUZ? BURASI BATI ŞERİA'NIN BİR PARÇASIDIR"

İsrail medyasına göre, ABD ekibinden birisi İsrailli yetkililere, "Siz neden bahsediyorsunuz, bu sizi ilgilendirmez. Burası sizin sorumluluğunuz da bile değil. Sizin bölgeniz değil. Burası Batı Şeria'nın bir parçası" dedi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine Ağlama Duvarı'nın nerede olduğuna dair sorulara yanıt vermekten kaçınarak bunun politik bir karar olduğunu söylemekle yetindi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

ABD'de PKK yandaşları Türklere saldırdı

378
Fethullah Gülen'e benzeyen şahıs

Fethullah Gülen'e benzeyen şahıs

87
Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

Trump ve Erdoğan Twitter'da mesajlaştı

60
Washington'daki PKK'lılara ayar üstüne ayar veren Türk

Washington'daki PKK'lılara ayar üstüne ayar veren Türk

207
Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE

Konyaspor taraftarından müthiş koreografi - İZLE

49
Galatasaray UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümünü kutladı

Galatasaray UEFA Kupası'nın 17. yıl dönümünü kutladı

80
Alman bakan Sigmar Gabriel'den küstah Türkiye açıklaması

Alman bakan Sigmar Gabriel'den küstah Türkiye açıklaması

229
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM