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Trump aileleri ayıran göçmen yasasını iptal etti

Irkçı politikalarıyla gündemden düşmeyen Trump, göçmenlerin zorla çocuklarından ayrılmalarına yol açan uygulamasına son verdi.

DHA | 21.06.2018 - 02:17..
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Sıfır tolerans uygulamasıyla kaçak göçmenlerin çocuklarından ayrılması Amerikan medyasını ayağa kaldırdı. Tepkiler üzerine başka çaresi kalmayan Trump, yeni imzaladığı bir kararname ile uygulamayı sona erdirdi.

Trump aileleri ayıran göçmen yasasını iptal etti

TRUMP TEPKİLERİ ÖNCE ELEŞTİRDİ

Aralarında bebeklerin de bulunduğu binlerce çocuğun ailelerinden zorla koparılarak, gözetim kamplarına konması, hem ABD içinde hem de uluslararası toplumda yoğun tepkilere yol açmıştı. Ailelerin çocukları ile bağlarının kopmasına ve günlerce haber alamamalarına yol açan uygulama, Amerikan kamuoyundan da büyük tepki çekmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid El Hüseyin, Trump  yönetimine "Çocukları ailelerinden ayıran politikalara derhal son verilmeli" çağrısı yaparken, Trump, Cumhuriyetçi Partili senatörler ve milletvekilleri tarafından da sert bir şekilde eleştirildi.

Trump aileleri ayıran göçmen yasasını iptal etti

BASKILARA DAYANAMADI

İç ve dış baskılara daha fazla dayanamayan ABD Başkanı Trump, kendi yarattığı krizi sona erdirmek için, başkanlık yetkisine dayanarak imzaladığı kararname ile göçmen çocuklarının ailelerinden zorla ayrılmalarına yasak getirdi. Trump, "Sınırlarımızı güven altında tutarken, aileleri de bir arada tutacağız. Ülkemize yasadışı yollardan giren insanlara yönelik 'sıfır tolerans' politikamızı sürdüreceğiz. Ancak bu kararname çocukların ailelerinden ayrılmaları sorunun çözecek" dedi.

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