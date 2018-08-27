Trump Amerika bayrağının renklerini karıştırdı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Ohio'daki bir çocuk hastanesini ziyaret etti.

ÜLKESİNİN BAYRAĞININ RENKLERİNİ KARIŞTIRDI

Hastane çalışanlarıyla sohnet eden Trump, çocuklarla ilgilendi. Hatta onlarla birlikte oyun masasına oturdu, boyama yaptı.

Boyama yapan Başkanı Trump, Amerika bayrağını yanlış renklere boyadı.

"KREŞİ BİTİRECEĞİ ZAMANA KADAR ÖĞRENEBİLİR"

Amerika Sağlık Bakanı Alex Azar'ın yayınladığı fotoğraflarla ortaya çıkan durum, sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları Trump'ı tiye alan mesajlar paylaştı. Bir Twitter kullanıcısı, "Bu daha ilk günü. Kreşi bitireceği zamana kadar belki bir şeyler öğrenebilir." diye yazdı.



