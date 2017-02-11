Trump Arap liderlerle görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad el-Sani ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah ile telefonda görüştü.

KATAR VE KUVEYT EMİRLERİYLE GÖRÜŞMELER

Açıklamada, Trump'ın Katar Emiri ile görüşmesinde ülkesi ile Katar arasında savunma konusundaki iş birliğinin önemine vurgu yaptığı aktarıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda iki liderin mutabık kaldığı vurgulanan açıklamada "İran'ın bölgedeki kötü faaliyetlerini durdurma mekanizmaları konusunda görüş alışverişinde bulundular." ifadesine yer verildi.