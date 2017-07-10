Almanya G20 Zirvesi sonrasında ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binmesi gerekiyordu.
ŞAPKAYI ASKERİN BAŞINA TAKTI
Trump, kendisini selamlayan askerin şapkasının rüzgara yenildiğini görünce yardımcı olmak istedi. Önce şapkayı havada yakalamak isteyen Trump, yakalayamayınca şapkayı yerden aldı ve askerin başına taktı.
Trump askerin rüzgardan uçan şapkasını kovaladı VİDEO
ŞAPKA TEKRAR SAVRULDU
Şapka; rüzgarın da etkisiyle tekrar yere savruldu. Sosyal medyada yayınlanan video böylece gündeme oturdu.