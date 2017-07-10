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Trump askerin rüzgardan uçan şapkasını kovaladı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi helikoptere binerken şapkası uçan askere yardımcı olmak istedi.

10.07.2017 - 09:32
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  2. Dünya

Almanya G20 Zirvesi sonrasında ülkesine dönen ABD Başkanı Donald Trump'ın helikoptere binmesi gerekiyordu.

Trump askerin rüzgardan uçan şapkasını kovaladı

ŞAPKAYI ASKERİN BAŞINA TAKTI

Trump, kendisini selamlayan askerin şapkasının rüzgara yenildiğini görünce yardımcı olmak istedi. Önce şapkayı havada yakalamak isteyen Trump, yakalayamayınca şapkayı yerden aldı ve askerin başına taktı.

Trump askerin rüzgardan uçan şapkasını kovaladı VİDEO

Trump askerin rüzgardan uçan şapkasını kovaladı

ŞAPKA TEKRAR SAVRULDU

Şapka; rüzgarın da etkisiyle tekrar yere savruldu. Sosyal medyada yayınlanan video böylece gündeme oturdu.

Trump askerin rüzgardan uçan şapkasını kovaladı

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