Trump askerlerin Suriye'den çekilmesini istedi

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ve Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye planı hakkında açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN ASKERLERE: EVİNİZE DÖNÜN

Proje terör örgütü DEAŞ'a karşı çok başarılı olduklarını ve terör örgütünün elindeki toprakların neredeyse yüzde 100'ünü geri aldıklarını anlatan Trump "Askerimizin Suriye'den çekilip, evlerine dönmesini istiyorum" dedi.

"SURİYE'DEKİ VARLIĞIMIZ KÜLFET"

Trump, "Suriye'den dönmenin vakti geldi, bunu ciddi düşünüyorum. ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet. Çekilme konusunu Savunma Bakanı ile konuştum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 29 Mart'ta Ohio'da katıldığı bir mitinde, "Suriye'den çok yakında çıkacağız. (Bölgedeki) diğer insanlar artık onunla ilgilensinler. Halifelik diye adlandırdıkları şeyi yüzde 100 bitireceğiz. (DEAŞ'ın elinden) Hepsini geri alacağız." açıklamasını yapmıştı.