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Trump: Asya turunda Putin ile görüşebilirim

ABD Başkanı Trump, 12 günlük Asya turu kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşebileceğini söyledi.

03.11.2017 - 23:36
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Amerikan Fox News kanalında Laura Ingraham'ın sunduğu "The Ingraham Angle" programına konuk olan Trump, 12 gün sürecek ilk Asya gezisiyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Trump: Asya turunda Putin ile görüşebilirim

"KUZEY KORE KONUSUNDA BİZE YARDIM EDEBİLİR"

Trump, "Putin'le bir görüşmemiz olabilir. Putin önemli bir isim, çünkü Kuzey Kore konusunda bize yardım edebilir." ifadelerini kullandı.

Trump ile Putin, son olarak Temmuz ayında Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesinde görüşmüştü.

SEÇİME MÜDAHALE VE KUZEY KORE SORUNU

2016 ABD Başkanlık seçimlerine Rusya'nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan Rusya soruşturması nedeniyle iki ülke arasında zaman zaman tansiyon artarken, Trump'ın Kuzey Kore konusunda Putin'le ortak bir zemin yakalamak için çaba gösterebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

TRUMP'IN ASYA TURU

3-14 Kasım'da Japonya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Filipinler ve Hawaii'yi kapsayan Asya turuna bugün başlayan Trump'ın, ziyaretleri kapsamında Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvelerine de katılacağı duyurulmuştu.

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