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Trump dünyayı karşısına almaya devam ediyor

Çin, Rusya, Kanada ve Türkiye'ye ekonomik savaş açan ABD'nin aldığı kararlar, Avrupa ülkelerinin çoğunu etkiliyor. ABD'li ekonomistler, kararlardan dolayı kendi ekonomilerinin etkileneceğini savundu.

AA | 11.08.2018 - 00:11..
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Trump dünyayı karşısına almaya devam ediyor

Kanada'yı kızdıran, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi Avrupa devlerinin ardından Türkiye'yi de hedef alan ABD, kendi bindiği salı kesmek üzere. ABD'li ekonomistler, Avrupa ülkelerinin birlikte alacakları kararların ardından ABD'yi zor duruma düşürmelerinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

BÜYÜK TEPKİ KAPIDA

ABD Başkanı Trump, aldığı radikal kararlar ve yaptığı skandal açıklamalarla tepki toplamaya devam ediyor.

Ülkesinin en önemli müttefikleri Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika ile ilişkilerini bozan Trump yönetimi, gümrük vergilerini siyasi koz olarak kullanmaktan da çekinmiyor. Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ilişkin son açıklamaları bu durumun son örneği oldu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda iki ülke arasındaki ilişkilerin şu an iyi olmadığını ifade eden Trump, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum tarifelerini iki katına çıkarma talimatı verdiğini duyurdu.

Trump dünyayı karşısına almaya devam ediyor

FELAKET 30 ÜLKEYİ BULDU

ABD yönetiminin tarifelerle hedef aldığı tek ülke elbette Türkiye değil...

Küresel ticaret savaşının giriş safhası olarak kabul edilen çelik ve alüminyum tarifeleriyle teknik olarak Arjantin, Avustralya, Güney Kore ve Brezilya hariç olmak üzere bütün ülkeler hedef alınıyor. 

Öte yandan, çelik ve alüminyum alanında yapılan ticaret göz önüne alındığında etkilenen ülke sayısı 30'a yaklaşıyor. Bu ülkelerin arasında Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Romanya, Ukrayna, Belarus, Japonya, Kanada, Meksika, Çin, Rusya, Hindistan, Güney Afrika, Vietnam, Tayland, Tayvan, Katar, Endonezya, Malezya, Letonya, Moldova, Polonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Türkiye bulunuyor.

ABD'nin gümrük tarifelerinden olumsuz etkilenen bu ülkeler dünya ekonomisinin en az yüzde 60'ını oluşturuyor.

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