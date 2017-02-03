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Trump Avustralya Başbakanı'na sert tavrını anlattı

Trump, Avustralya Başbakanı Turnbull'ın yüzüne telefonu neden kapattığını "biraz sert olmamızın zamanı geldi" sözleriyle açıkladı.

03.02.2017 - 11:50
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Trump Avustralya Başbakanı'na sert tavrını anlattı

trump

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminde, iki ülke arasında varılan mülteci anlaşması konusundaki tartışma nedeniyle, Avustralya Başbakanı ile yarıda kestiği telefon görüşmesindeki sert tutumunu savundu.

SERT OLMAMIZIN ZAMANI GELDİ

Trump, “Sert telefon konuşmalarımı duyduğunuzda endişelenmeyin. Biraz sert olmamızın zamanı geldi. Dünyada neredeyse her ulus bizden faydalandı. Artık böyle olmayacak. Evet sertler, bizim de sert olmamız gerekiyor” dedi.

Görüşme öncesinde Trump, iki ülke arasındaki anlaşmayı twitter mesajında “Bu aptal anlaşmayı inceleyeceğim ” yazmıştı.

"BİR PROBLEMİMİZ VAR"

ABD Başkanı şunları söyledi: “Avustralya’yı seviyorum ülke olarak büyük saygım var, fakat neden olursa olsun bir problemimiz var. Başkan Obama tutsak olarak hapishanelerde tutulan binlerce göçmeni ülkemize alacağımızı söyledi. Ben sadece sordum. Soru ‘Niye?’ idi. Amaç nedir?”

Obama’nın başkanlığı döneminde Avustralya ile yapılan anlaşma gereği, Avustralya’ya sığınmacı olarak başvuruda bulunan bin 250 kişinin ABD’ye getirilmesi öngörülüyor.

"EN KÖTÜ GÖRÜŞMEYDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ile normalde bir saat sürmesi planlanan telefon görüşmesini 25. dakikada sonlandırarak, “Avusturya Başbakanı ile yaptığım en kötü görüşmeydi” demişti.

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