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Trump Avustralya Başbakanı'na telefonda 25 dakika dayandı

Donald Trump, Avustralya Başbakanı Turnbull'a telefonda; "Bu, şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi" dedi.

02.02.2017 - 11:36
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Trump Avustralya Başbakanı'na telefonda 25 dakika dayandı

Başbakan Turnbull’un, Avustralya yönetimindeki gözaltı merkezlerinde tutulan mültecilerin ABD'ye yerleştirilmesi amacıyla Obama yönetimiyle imzalanan anlaşmanın devamı için ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin detayları belli oldu.

TRUMP 25. DAKİKADA TELEFONU KAPATTI

Avustralya medyasının Washington Post’a dayandırarak verdiği haberlere göre, yaklaşık 1 saat sürmesi planlanan telefon görüşmesi, Trump’ın kızıp telefonu kapatması üzerine, sadece 25 dakika sürdü.

Trump Avustralya Başbakanı'na telefonda 25 dakika dayandı

"EN KÖTÜ TELEFON GÖRÜŞMESİ"

Trump’ın, görüşme sırasında Turnbull’a aynı gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu 4 lider ile görüştüğünü ve "Bunun şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesi"’ olduğunu söylediği belirtildi.

"AVUSTRALYA BAŞBAKANI DETAY VERMEDİ"

Turnbull ise telefon görüşmesiyle ilgili yorum yapmadı.

Başkent Canberra’da gazetecilerin sorularını cevaplayan Turnbull, telefon görüşmesinin "samimi, dürüstçe ve özel" olduğunu belirtti ancak içeriğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Israrlı sorular üzerine haberi gördüğünü ancak herhangi bir yorumda bulunmayacağını tekrarlayan Turnbull, "Başkanın resmi sözcüsü ve Beyaz Saray’ın belirttiği, bana da Başkan Trump’ın söylediği gibi, Obama yönetimi ile imzalan mülteci yerleştirilmesi anlaşmasının devam ettiğini söyleyebilirim." dedi.

Trump Avustralya Başbakanı'na telefonda 25 dakika dayandı

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