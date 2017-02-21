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Trump: Bağnazlığa karşı savaşmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yabancı düşmanlığının giderek artmasını eleştirdi.

21.02.2017 - 22:20
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Afrika Asıllı Amerikalılar Ulusal Tarih ve Kültür Müzesi’ni gezdikten sonra kısa bir açıklama yapan Trump, "Bu ziyaret bağnazlık, hoşgörüsüzlük ve nefretin her türlüsü ile neden savaşmamız gerektiğini göstermesi açısından çok anlamlı" dedi.

Trump: Bağnazlığa karşı savaşmalıyız

ABD’de Yahudi Toplum Merkezleri’ne yönelik tehditlere de değinen Trump, "Yahudi toplumunu ve onların merkezlerini hedef alan tehditler korkunç ve acı verici. Aynı zamanda, nefret ve kötülüğün ortadan kaldırılması için yapılması gereken ne kadar çok iş olduğunu hatırlatıyor" diye konuştu.

ABD’de giderek artan yabancı düşmanlığı ile birlikte, ülkede 11 Yahudi Topluluk Merkezi bomba tehdidi aldı. Missouri eyaletinde yaklaşık 100 Yahudi mezarı tahrip edildi.

Trump: Bağnazlığa karşı savaşmalıyız

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