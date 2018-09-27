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Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü gazetecilerle yaptığı toplantıda K 24 televizyonu muhabiri Rahim Raşidi'nin söz istemesi üzerine "Sayın Kürt buyurun" dedi.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 09:39..
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Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu izleyen bir basın toplantısında Kürt gazeteci Rahim Raşidi'nin söz hakkı istemesine “Sayın Kürt buyurun” diyerek hitap etmesi dikkat çekti.

KÜRTLERE OLAN SEVGİSİNİ ANLATTI

Basın toplantısında Trump, Irak ve Suriye'deki DEAŞ’a karşı ABD'nin müttefikleri olarak görev yapan Kürtlere olan sevgisini savundu. Trump, Kürtlerle ilgili olarak “Onlar bizimle savaştılar ve öldüler.” dedi.

Trump basın toplantısında Kürt gazeteciye söz verdi ViDEO

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