Trump basın toplantısında medyayı uyardı

ABD Başkanı Donald Trump, dün Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile buluştu. Yapılan özel görüşmenin ardından basının karşısına çıkan ikili, basının aşırı ilgisi karşısında şaşırdı.

"SAKİN YAVAŞ OLUN"

Toplantıya yoğun ilgi gösteren basın mensupları, Oval Ofis'teki lambayı ve masayı neredeyse deviriyordu. Trump ise basının bu tutumuna kızdı ve 'Sakin, yavaş olun!' diyerek basın mensuplarını uyardı.

Trump basın toplantısında gazetecileri uyardı VİDEO

"HER GEÇEN GÜN DAHA DA KÖTÜYE GİDİYOSUNUZ"

Basının devam eden ilgisi karşısında biraz sinirlenen Trump, "Her geçen gün daha da kötüye gidiyorsunuz." dedi.

MEDYAYLA ARASI BİR TÜRLÜ DÜZELMİYOR

Trump, 'yalan haber' yapmakla suçladığı medyayla arası bir türlü düzelmiyor. Geçtiğimiz günlerde bu yüzden CNN İnternational ile tekrar bir kriz daha yaşanmış ve 3 CNN çalışanının görevine son verilmişti.