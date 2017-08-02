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Trump: Beyaz Saray gerçek bir çöplük

Donald Trump'ın golf kulübünde Beyaz Saray hakkında "Tam bir çöplük" dediği ifade edildi.

02.08.2017 - 15:04
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ABD Başkanı Donald Trump sahibi olduğu New Jersey'deki bir golf kulübünde, kulüp üyeleri ile yaptığı bir sohbette vaktinin çoğunu neden Washington'daki Beyaz Saray dışında geçirdiğini açıkladı. Trump, sohbette "Beyaz Saray gerçek bir çöplük" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ YAYINLANDI

Trump'ın Beyaz Saray hakkındaki sözlerine golf.com adlı internet sitesinde yayınlanan uzun bir makalede yer verildi.

Sports Illustrated dergisi de Trump'ın golf sevgisi hakkındaki makaleye yer verdi.

"SİZ BENİM GERÇEK GRUBUMSUNUZ"

Golf.com'un aktardığına göre Trump, sahibi olduğu New Jersey'nin Bedminster bölgesindeki 'Trump National Golf Club' da diğer üyelerle yaptığı bir sohbette neden sıklıkla kulübe geldiğini anlatırken "Beyaz Saray gerçek bir çöplük" ifadelerini kullandı.

Makalede Trump'ın kasımda kulüpteki bir kokteylde yaptığı konuşmada da "Burası benim gerçek grubum. Sizler özel insanlarsınız. Hepinizi biliyorum. Hemen hemen tamamınızı tanıyor ve seviyorum" dediği hatırlatıldı.

Trump nerdeyse tüm hafta sonlarını Beyaz Saray dışında, Bedminster'daki kulübü dahil sahibi olduğu işletmelerde geçirmeyi tercih ediyor.

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